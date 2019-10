“Coalición Canaria no metió en el sistema a 5.000 solicitantes de la dependencia”

Canarias ha venido ocupando siempre las últimas posiciones en cuanto a Dependencia se refiere, pero parece que lo desvelado ayer en el Parlamento de Canarias, complica aún más la situación. El director general de Dependencia, Miguel Montero (PODEMOS), alude a que “la situación que nos hemos encontrado es terrible, hay 5.228 canarios que, desde el pasado 1 de enero de 2019, no han sido dados de alta en el sistema pese a presentar su solicitud (3.577 peticionarios son de la provincia de Las Palmas y 1.250 de la de Santa Cruz de Tenerife)”.

80 funcionarios de pie

Por otro lado, Montero ha asegurado en La Mañana de COPE Canarias que “cuando echaron al PSOE del Gobierno se inició un plan, que no era malo, y fue traerse a 80 trabajadores para lo que se denomina acumulación de tareas, pues bien, no había ni sillas ni ordenadores que ponerles”. Asimismo, alude a que en la etapa de Paulino Rivero se adquirió un programa informático de un millón de euros, para solucionar los problemas de altas, y que no sirvió para nada.

La exdirectora reconoce los datos

Por otro lado, su antecesora en el cargo, Eulalia García de Coalición Canaria, reconoce que “los datos no los ocultamos, los reconocimos, estaban en una hoja de cálculo, y fue los problemas que todos nos encontramos al llegar”.