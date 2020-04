COAG reconoce que se importan papas porque en las islas no hay para cubrir toda la demanda

El presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) en Canarias, Rafael Hernández, ha intentado mantenerse al margen de la polémica provocada por la importación de 342.000 kilos de papas procedentes de Israel por parte de Cadimisa Canarias, la empresa de la que es gerente la presidente regional de Asaga, Ángela Delgado. "Todos los días entran toneladas y toneladas de fuera a Mercatenerife y Mercalaspalmas; yo no digo que los agricultores de aquí tengan que cubrir toda la demanda de consumo (ojalá fuésemos capaces de cubrirla, pero no es así) pero ha llamado la atención que la partida [de Cadimisa] fuese muy grande y el pedido lo hiciese la presidenta de Asaga", ha señalado Hernández en los micrófonos de COPE Canarias.

No obstante, el líder de COAG sí ha lamentado que Delgado solicitara papas a su organización "por debajo del precio de mercado, entre 90 y 95 céntimos [el kilo]". "El jueves le rechazaron la partida de Israel en el muelle y el sábado se puso en contacto con nosotros, pero esto no funciona así, no se puede comprar de ahora para después", ha explicado.

Canarias ha importado casi 9 mil toneladas de papa en lo que va de 2020 La Subdelegación del Gobierno subraya que el pedido de la empresa de Ángela Delgado se rechazó por el exceso de tierra Santa Cruz de Tenerife 15 abr 2020 - 11:27

Respecto a los motivos dados por la gerente de Cadimisa para importar papas —el temporal que estropeó la producción en febrero—, Hernández ha puntualizado que debería haber solicitado la mercancía a los productores locales en ese momento "y no un mes y medio después". "La gente tiene sus compromisos y cada vez planta menos al azar", ha justificado.

El presidente de COAG no ha criticado las importaciones. De hecho, ha admitido que SPAR, la cadena de supermercados con la que tiene firmado un acuerdo para abastecer de papas locales, importa también tubérculos de países como Israel. "SPAR tiene papa de aquí y papa de fuera, pero yo solo vendo papa de aquí porque estoy para defender la producción local", ha señalado. Hernández ha asegurado que "todos años tenemos los mismos precios por esta época; quien no llega para comprar las papas del país, compra las de Inglaterra porque son más baratas... como quien no tiene dinero para comprar jamón ibérico y compra jamón york".

"DEPENDEMOS MUCHO DEL EXTERIOR"

También en COPE Canarias, preguntada por este asunto, la consejera de Agricultura del Gobierno de Canarias ha admitido que el archipiélago depende "mucho del exterior". "Alrededor de un tercio de las papas que se consumen aquí vienen de fuera", ha asegurado Alicia Vanoostende, añadiendo que competir con el producto local "es complicado porque estamos en un libre mercado".

"Tenemos que facilitar que se pueda cultivar aqui y seguir promocionando el producto local", ha señalado la consejera, aunque también ha insistido en la complejidad de la situación y ha recordado que "el año pasado se perdió muchísima producción por la plaga de la polilla guatemalteca".