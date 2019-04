Clavijo y los candidatos de CC firman el 'Contrato con Canarias'

Los principales candidatos de Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario y Agrupación Herreña Independiente a las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo han firmado hoy martes el llamado 'Contrato con Canarias', un decálogo de medidas que tienen por objetivo que el archipiélago "siga avanzando en la buena dirección de los últimos años".

En un acto de precampaña celebrado en La Laguna, el documento ha sido firmado por Fernando Clavijo, José Miguel Barragán; Rosa Dávila; Pablo Rodríguez, Oswaldo Betancort, Nieves Lady Barreto, Mario Cabrera, Narvay Quintero, Moisés Plasencia y Carlos Alonso.

El propio Fernando Clavijo explicó que son diez puntos que recogen y definen la acción de gobierno para los próximos cuatro años, de ganar las elecciones. "Un decálogo para basar la modernización de Canarias y garantizar su progreso, cohesión social y territorial", dijo.

Añadió que se trata de un contrato "para seguir avanzando en la buena dirección. Una clave de diálogo, de esperanza y de futuro para construir entre todos Canarias como un territorio próspero y sostenible, justo y plural, tolerante y abierto".

El primero de los compromisos que figuran en este 'Contrato con Canarias' pasa por la defensa de los derechos y competencias del Estatuto de Autonomía y el acervo económico-fiscal que consagra el REF porque Canarias "se gobierna y se gobernará siempre desde Canarias y pensando en las canarias y los canarios de las ocho islas".

Me comprometo a exigir una reforma del sistema de financiación autonómica basada en la solidaridad entre territorios y a defender una reforma constitucional desde el consenso. pic.twitter.com/ngIbjS3sYx — Fernando Clavijo (@EquipoClavijo) 30 de abril de 2019

En segundo lugar, los candidatos de CC-PNC-AHI se comprometen a no apoyar unos Presupuestos Generales del Estado que incumplan el fuero canario y no garanticen los compromisos del REF. "Canarias no tolerará más frustraciones ni cumplimientos e iniciará cuantas acciones legales sean necesarias para defender el cumplimiento del REF".

También se comprometen a no pactar con partidos como Podemos y Vox, porque Canarias "debe ser gobernada con moderación y diálogo, con solidaridad y responsabilidad", y a buscar y desarrollar "los más amplios consensos políticos y sociales con fuerzas y organizaciones que se identifiquen con el Estatuto y compartan el "estricto" cumplimiento del REF.

Una quinta medida implica exigir en su momento una reforma del sistema de financiación autonómica basada en una "auténtica" solidaridad interterritorial y participar en el debate de reforma constitucional con acuerdos amplios y transversales, y no a través de mayorías de derechas o de izquierdas.

Al mismo tiempo, se comprometen a mantener y potenciar un Estado de Bienestar "sólido, estable y eficaz" al que tengan acceso los canarios y canarias de todas las islas, avanzando en las políticas aplicadas los últimos cuatro años. También exigirán al Gobierno del Estado los recursos imprescindibles para los servicios públicos.

Una #Canarias que sea gobernada con diálogo, solidaridad y responsabilidad, alejada de opciones que quieren liquidar nuestros fueros históricos, como Podemos o Vox. pic.twitter.com/HjhWUDFYww — Fernando Clavijo (@EquipoClavijo) 30 de abril de 2019

Igualmente, se comprometen a que Canarias no supere el 12% de paro en 2023 y las máximas prioridades serán combatir la pobreza, la desigualdad y reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres; transformar la actual PCI en una Renta Canaria de Inclusión y multiplicar por 5 las unidades familiares que hoy se benefician de la PCI.

En el séptimo y octavo punto figura el compromiso a defender a Canarias en la Unión Europea como Región Ultraperiférica y a exigir todo el apoyo del Estado, así como asumir la cohesión territorial de Canarias como eje de la cohesión social para que todos los canarios tengan el mismo acceso a los servicios públicos.

La novena medida de este decálogo pasa por la defensa creativa y dialogante de la identidad cultural canaria y, en décimo lugar, se comprometen a seguir luchando contra el cambio climático, promoviendo que Canarias sea referente internacional en investigación y fomento de las energías limpias.