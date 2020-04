Clavijo ve insultante el contenido del informe del 75% de descuento

El senador por la Comunidad Autónoma, Fernando Clavijo, ha afirmado que la conclusión del informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre la bonificación del 75% para viajar (de la que se benefician Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla) es “un insulto a todos los canarios” y ha exigido que el dinero que se ahorra el Estado debido a la situación actual se venga para Canarias.

Así, Clavijo ha relatado que no se va a quedar callado “para no levantar la liebre”, ni ser obediente y que el Gobierno se quede con el dinero porque ha defendido que el descuento del 75% para viajes tanto con la Península como entre islas es un derecho recogido en nuestro Régimen Económico y Fiscal (REF) y no se puede tocar ni modificar.

Además, el senador autonómico ha recordado que ese dinero está puesto en los presupuestos y se nos computa cuando se busca el equilibro de las inversiones destinadas a las comunidades autónomas y es por esto que se entiende que “el dinero es de Canarias”.

“¿A dónde va a ir el dinero? Se lo ahorra el Estado pero dudo que vaya a repercutir en Canarias cuando nos han quitado las políticas activas de empleo y no han pagado la sentencia del convenio de carretera”, ha cuestionado.

Es por todo esto que Fernando Clavijo ha presentado una iniciativa en el Senado de manera conjunta con Baleares para que “ese dinero que se está dejando de gastar en el descuento (735 millones) venga a Canarias para mejorar la lucha contra el Covid-19, los planes de activación económica y para atender a los que menos tienen”.