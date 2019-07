Clavijo dice que Torres "no aporta nada nuevo" y critica su "tibieza" con el Estado

El presidente del Gobierno en funciones y presidente del Grupo Nacionalista, Fernando Clavijo, ha dicho este jueves que el aspirante a la Presidencia, Ángel Víctor Torres, "no ha aportado nada nuevo" pues "va a aplicar una política continuista", aparte de que no aclara como va a financiar algunos de sus compromisos sociales, como la lucha contra la pobreza.

"Que nos digan el como", ha indicado en el debate de investidura, destacando que Torres coge una Comunidad "mejor" que la que él recibió en 2015, con "récord" de altas en la seguridad social y número de ocupados, bajada de lista de espera quirúrgica de un 30% y tiempos medios de espera de seis a cuatro meses.

Ha valorado su rebaja fiscal en 470 millones gracias a la desvinculación del REF de la financiación autonómica y la ejecución presupuestaria, que llega al 45%, aparte de que Canarias es la región menos endeudada de España.

Además, ha destacado la "solidaridad" de su anterior Gobierno para ayudar al desarrollo de las islas periféricas, que han crecido más que las centrales.

Ha dicho que le "agrada" que el candidato prosiga con muchos de los planes del anterior Ejecutivo como las becas, el protocolo antidesahucios, las cláusulas sociales, el plan de urgencias o los planes estratégicos.

En cuanto al Fdcan, ve "fantástico" que se convierta en un eje primordial cuando fue un proyecto "denostado" en la pasada Legislatura, al tiempo que le ha ofrecido apoyo parlamentario para que no se implante la tasa turística y Torres sea "rehén" de sus socios.

Ha lamentado las "escasas referencias" a la economía azul y circular y acerca de la política fiscal, ha dicho que Canarias "es más justa y solidaria" gracias a la reducción del IGIC y algunas bonificaciones, lo que permite a las familias tener más renta disponible.

Para Clavijo, la bajada de impuestos ha conllevado aumento de la recaudación por incremento del consumo, y por ello, le "preocupa" que no aclare como va a ser la subida de impuestos. "Sería muy importante que arrojase algo de luz, porque lo que veo es oscuridad", ha señalado.

VE "FANTÁSTICO" EL APOYO AL FDCAN

El expresidente ha retado a Torres a explicar como va a financiar su paquete de medidas sociales pues lo que ha ofrecido "es un cheque en blanco" de apoyo a medidas bienintencionadas, afeándole que tenga "fórmulas mágicas" sin ficha financiera.

Ha pedido a Torres que siga contando con el comité de expertos del cambio climático y sobre la ley del suelo, ha recordado que Patricia Hernández la aprobó como vicepresidenta en el Consejo de Gobierno, un documento que ha permitido desarrollar las renovables o compatibilizar el uso turístico con el agrícola. "Si lo que quiere es dar un paso atrás nos va a tener enfrente", ha indicado.

Sobre la renta básica, ha señalado que el último Gobierno reformó la PCI de acuerdo con los agentes sociales y enncuanto a la educación de cero a tres años, está a favor, "pero no lo deben pagar los canarios, sino Madrid".

Cara al futuro, se ha mostrado "muy preocupado" con la "tibieza" en la relación Canarias-Estado pues "no se negocia" la deuda de carreteras, el cumplimiento del REF y el Estatuto o los compromisos pendientes de los presupuestos estatales. "Todo está por hacer", ha subrayado.

OFRECE LEALTAD PERO NO TOLERARÁ INCUMPLIMIENTOS DEL ESTADO

Ha dicho que va a "tener enfrente" a CC si no exige la ejecución del convenio de carreteras y va a Madrid a reunirse con el ministerio de Fomento, José Luis Ábalos, para que "no quite mucho" de los 300 millones pendientes.

Clavijo ha echado en falta un objetivo de creación de empleo y ha ofrecido "lealtad" al nuevo Ejecutivo para defender los intereses generales de Canarias y que no sea "rehén" de otros partidos o del propio Estado.

"No creemos en el no por el no, no vamos a hacer más de lo mismo en la oposición", ha comentado, resaltando que la defensa de Canarias "es un sentimiento que se llevará hasta las últimas consecuencias".

No obstante, ha recordado que el PSOE "tiene el honor" de votar en contra de desvincular el REF de la financiación autonómica y si se obtuvo más dinero para las islas fue porque los diputados nacionalistas eran "necesarios" en las Cortes.