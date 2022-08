Clavijo cree que el debate sobre el Instituto Volcanológico es “un globo sonda” para distraer la atención

El secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, ha calificado hoy de “globo sonda”, el debate acerca de cuál debe ser la isla que acoja en el futuro la sede del Instituto Volcanológico Nacional. En declaraciones a La Mañana de COPE Canarias, Clavijo ha afirmado que, de lo que se trata, “es de entretenernos con globos sonda hasta que realmente lleguen las elecciones”, añadiendo que “esto no es lo verdaderamente importante”.

El político nacionalista recordó que “no vamos a tener isla ni gente si no reconstruimos la isla de La Palma”, y enfatizó que lo importante es que la sede del Instituto Volcanológico Nacional, “esté en Canarias, y ya veremos si finalmente estará en La Palma o en Tenerife”. En ese contexto, añadió que “eso no es lo que preocupa a los palmeros”, ya que “lo que les preocupa es si pueden plantar, si pueden poder volver al invernadero, si tienen que reconstruir los muros o si les llega el agua o no les llega al agua, porque la planta nueva requiere del triple de agua de la que ya estaba consolidada”.

Sobre este asunto Clavijo recordó que “hay gente que no sabe dónde va a poder vivir todavía, y lleva 8 o 9 meses viviendo en 25 metros cuadrados”, agregando que “los que estaban en los terrenos que cubrió la lava, no saben nada todavía”, con el agravante de que “desde que ellos puedan plantar van a tardar un año y medio en recoger la cosecha, y es un tiempo en el que no han tenido ningún ingreso, mientras que siguen teniendo que hacer frente a muchos gastos”.