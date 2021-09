Clavijo asegura que CC no presentará una moción de censura contra Ángel Víctor Torres

El secretario general de Coalición Canaria-PNC, Fernando Clavijo, ha advertido este jueves de que la formación va a subir "un par de revoluciones" en la parte final de la legislatura, pues no quiere ser cómplice de propuestas que no son positivas para Canarias.

Fernando Clavijo, en un encuentro con los medios de comunicación, ha indicado, no obstante, que descarta participar en una moción de censura en contra del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ya que su partido quiere seguir haciendo una oposición "propositiva y con lealtad".



Ha asegurado que CC va a dar estabilidad aunque "sin dar cheques en blanco" al Ejecutivo canario, que, ha denunciado, no ha tenido en cuenta prácticamente ninguna de las 500 propuestas presentadas por su fuerza política.



El nacionalista ha explicado que la subida de revoluciones que ha anunciado va encaminada a evitar que la crisis económica se prolongue en Canarias, donde considera que el Gobierno de coalición sufre un desgaste y la crisis económica va a ir a peor.



Clavijo ha destacado que CC es la alternativa al Gobierno presidido por el PSOE, que, ha lamentado, es "sumiso" con Madrid y "un lastre" para las islas.



Ha admitido que habla con frecuencia con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, con quien ha dicho que tiene una buena relación personal. También tiene un buen trato con el presidente de la Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo, si bien, ha insistido, su partido no está en ninguna maniobra en contra del actual Gobierno de Canarias porque sería "un drama" para Canarias.



Asimismo, ha reconocido que pasar por la oposición es "necesario" y les ha permitido hacer un cambio profundo en la organización, que, por el momento, no tiene un líder definido de cara a las próximas elecciones ni lo tendrá hasta junio de 2022.