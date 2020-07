Ciudadanos: "El PP va a rectificar porque no tiene sentido hacer una moción de censura con un tránsfuga"

La dirección nacional de Ciudadanos (Cs) ha vuelto a insistir este miércoles en que la moción de censura presentada en Santa Cruz de Tenerife contra la socialista Patricia Hernández no contaba con la autorización del partido y que así se le hizo saber a la concejala Evelyn Alonso, ya expulsada de la formación. En una entrevista concedida a Mayer Trujillo en La Mañana en Canarias, el vicesecretario general de Cs, Carlos Cuadrado, ha asegurado que en la dirección del partido están "sorprendidos y tristes" con la decisión tomada por Alonso de aliarse con Coalición Canaria y Partido Popular para desbancar un gobierno municipal liderado por el PSOE y del que también forma parte Cs.

"No acabamos de entender cómo en una situación de crisis hay gente que plantea una moción de censura", ha dicho en referencia a Evelyn Alonso. Sobre ella ha asegurado que mantuvo una conversación tras la dimisión del edil Juan Ramón Lazcano para saber si iba a ocupar su lugar en el Ayuntamiento, "pero no hablamos de una moción de censura porque no se planteaba; estábamos convencidos de que no iba a hacer esto". Sin embargo, "con los rumores nos empezamos a preocupar". Intentaron hablar con ella pero no fue posible: "Perdimos totalmente la comunicación". Lo único que pudieron hacer es enviarle un burofax.

Cuadrado ha sido muy claro respecto a la situación de Alonso: "Estamos hablando de transfuguismo, de corrupción, y esto es muy grave para nosotros". A juicio del número tres del partido, "está clarísimo que es una tránsfuga" y por eso se ha mostrado "absolutamente convencido de que el Partido Popular va a rectificar porque no tiene sentido hacer una moción de censura con un tránsfuga".

Ha lamentado que CC y PP no se hayan puesto en contacto con la dirección nacional de Cs, ya que la política de pactos del partido naranja se decide en Madrid. Ha reconocido que una moción de censura "es democrática, pero no puede ser que si uno de los partidos no está de acuerdo se habla con una concejala".

A Carlos Cuadrado le preocupa la confusión que puedan tener los votantes de Cs en Santa Cruz. Hace un año se expedientó a Matilde Zambudio y a Juan Ramón Lazcano por hacer alcaldesa a Patricia Hernández y ahora se hace lo propio con Evelyn Alonso por firmar una moción de censura contra la misma alcaldesa. No obstante, ha insistido en que "el partido dijo que ahora no era el momento, sino que había que dar estabilidad a todas las instituciones".