Ciudadanos garantiza la estabilidad en el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, ha confirmado que la idea de Ciudadanos no pasa por crear ninguna inestabilidad en el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tras la dimisión de su concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Juan Ramón Lazcano.

Así, Enrique Arriaga ha detallado que desde Acción Institucional de su partido en Madrid se le ha traslado las directrices de Ciudadanos para garantizar la estabilidad en el municipio y la siguiente concejal en la lista, Evelyn Alonso, respetará las órdenes de su partido. En estos momentos “no procede el crear inestabilidad en el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, simplemente va a haber un cambio de un concejal por otro, tomará posesión Evelyn Alonso y el pacto de gobierno seguirá”, ha garantizado el dirigente del Cabildo tinerfeño.

Asimismo, el vicepresidente del Cabildo de Tenerife ha reconocido que la dimisión de Juan Ramón Lazcano les coge en un mal momento debido a dos motivos: por un lado, la situación extraordinaria por estado de alarma dentro del país y por otro lado, porque aún no están correctamente conformados los órganos territoriales del partido a la espera de una asamblea general el 30 de abril donde el comité ejecutivo decidirá todos los órganos. “Nos coge con la organización en fuera de juego”, ha afirmado Arriaga.

“Él (Juan Ramón Lazcano) no estaba cómodo pero me sorprendió la dimisión, me enteré por los medios. Se podía haber esperado y una vez pasado el estado de alarma, se podía haber buscado vías de solución, pero las decisiones son personales, él tiene sus motivos y son perfectamente respetables”, ha reconocido el dirigente de Ciudadanos.

Finalmente, Arriaga ha explicado que una vez se incorpore la concejal, Evelyn Alonso se verá la distribución de las áreas que tiene Ciudadanos en el ayuntamiento porque hasta el momento estaban distribuidas teniendo en cuenta los dos perfiles profesionales de las personas al frente y “ahora se tendrá que hacer una redistribución de materias y competencias para garantizar que la actividad se pueda desempeñar con la mejor gestión posible”.