Cientos de familias tinerfeñas alquilan las habitaciones de sus casas para poder sobrevivir

La economía de Canarias destruyó 112.800 empleos netos durante 2020, sin contar a los trabajadores afectados por los ERTE, en un año en el que la crisis provocada por el coronavirus ha hundido al principal motor del archipiélago, el turismo, a niveles de nula o muy baja actividad.

La pandemia ha impactado de manera muy negativa en las economías domésticas, obligando a muchos tinerfeños a tirar de imaginación para poder salir adelante cada mes.

Esta situación se ha visto reflejada en el mercado inmobiliario que ha visto cómo en los últimos meses ha aumentado de manera significativa la oferta de alquiler de habitaciones particulares en viviendas familiares.

El delegado en Canarias de la Asociación de Expertos Inmobiliarios y Promotores (APEI), Isidro Martín, ha señalado en COPE que esta opción se está utilizando cada vez con más frecuencia porque supone un complemento extra para pagar los arrendamientos o las hipotecas.

"Hay gente que en este momento no está en condiciones de alquilar una casa entera y lo que hace es llegar a acuerdos con familias para quedarse con una habitación. Se trata, sobre todo, de jóvenes con parámetros abiertos, a los que no les importa compartir espacio con otras personas con las que no tienen relación. Estamos hablando de una evolución del clásico alquiler de estudiantes en piso compartido", ha explicado.

El precio medio de alquiler de una habitación en un piso compartido en Canarias subió un 1,3 por ciento el año pasado, situándose en 283 euros mensuales frente a los 280 euros de 2019, según el estudio 'Viviendas compartidas en España' realizado por Fotocasa.