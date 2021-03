La cepa británica de la COVID-19 es actualmente la de mayor prevalencia en Canarias

La cepa británica del Coronavirus es la de mayor prevalencia ahora mismo en Canarias y en el resto de España. Así lo ha afirmado hoy en La Mañana de COPE Tenerifeel jefe del departamento de Microbiología del Hospital Universitario Nuestra Señora de La candelaria, el doctor Óscar Díez, que además se ha reafirmado en la mayor contagiosidad de esta cepa con un gráfico ejemplo. “Imaginen una familia de seis personas convivientes”, apuntó, añadiendo que “con la cepa inicial lo normal es que se contagiaran la mitad, es decir tres, mientras que con la cepa británica se contagiarían los seis”.

El doctor Díez también confirmó la aparición de un caso de la cepa sudafricana en Tenerife, a la que situó en la cima de las cepas con mayor contagiosidad. Explicó que “se trata de un estudiante africano que estaba de paso por Canarias y a estudiar, pero en eso Sanidad actuó muy rápido y se tiene la situación totalmente controlada, porque los contactos que tuvo nadie tiene síntomas”. En cualquier caso, “lo normal es que próximamente veamos algún caso más en las islas”

Eso sí, tenemos que tener en cuenta que las cepas sudafricana y brasileña (de la que también se han detectado varios en casos en Canarias) presentan “un gran aumento en la transmisibilidad, que es muy importante y una mucha mayor resistencia a las vacunas, especialmente con la de AstraZeneca”. En ese sentido, el Doctor Díaz afirmó que “las vacunas actualmente no parecen eficaces frente a la cepa sudafricana, aunque en este caso, y en el de la vacuna brasileña, los estudios son muy sesgados, están todavía cogidos con alfileres y no hay conclusiones claras, hay disparidad de criterios en muchos casos, porque no es lo mismo valorar la letalidad en sistemas sanitarios con estrés”.

Lo que está claro es que “el virus siempre aprovecha las debilidades, de distanciamiento, de no cumplimiento de las normas, o en pacientes crónicos, y eso es lo que puede haber asado en Brasil”.

Por último, y apelando al leguaje coloquial, el experto esbozó una clasificación de transmisibilidad y gravedad, que estaría encabezada por la cepa sudafricana, seguida de la brasileña, en tercer lugar la británica, y en último lugar la cepa original.