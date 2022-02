Centenares de afectados por el volcán se manifiestan para exigir que se agilicen las ayudas

Centenares de personas han recorrido este viernes el centro de la localidad palmera de Los Llanos de Aridane para exigir a las Administraciones centrales, autonómicas y locales que agilicen las ayudas dispuestas para los afectados por el volcán de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma.

"Prácticamente no ha llegado nada, y lo peor es que no haya llegado nada, lo peor es que no tenemos certidumbre, son todo engaños, promesas, estamos en el limbo", ha clamado el presidente de la Asociación social volcán Cumbre Vieja, Juan Vicente Rodríguez Leal, en declaraciones a los medios de comunicación antes de comenzar esta manifestación.

La intención de las plataformas y asociaciones de afectados por el volcán era hacer coincidir esta manifestación con la Conferencia de Presidentes que se iba a celebrar en el Museo Arqueológico Benahoarita, a escasos 500 metros de donde se ha desarrollado la concentración.

Sin embargo, la crisis de Ucrania provocó que, a escasas 24 horas, tanto el Gobierno como la Casa Real cancelaran todos los actos relacionados con la Conferencia de Presidentes que se iban a celebrar tanto el jueves como el viernes en la isla de La Palma.

En cualquier caso, estas plataformas de afectados han decidido mantener la concentración. "Tuvimos la mala suerte con el tema de la cancelación porque queríamos coger a los presidentes de las comunidades autónomas y aprovechar la visita del Rey y del presidente del Gobierno, pero al final optamos por seguir con la manifestación para que les lleguen nuestras quejas y sobre todo queremos que nos oigan y que cuenten con nosotros para decidir todos aquellos puntos que nos corresponden para el beneficio de nuestra vida", ha subrayado Juan Vicente Rodríguez.

PIDEN CERTIDUMBRE

En este contexto, lo que están exigiendo es una serie de reivindicaciones y "sobre todo la certidumbre y la participación o bien con mesas de trabajo o bien a través de un consorcio". "Sin nosotros no se puede reconstruir esto", señalan.

Por ello, exigen que se les diga "las cosas claras" porque, según apuntan, "es un momento muy complicado" en el que reclaman unidad de todo el pueblo de La Palma para poder empezar su "camino y que esas ayudas lleguen lo antes posible" para poder enfrentar sus problemas "del día a día".

Según ha expresado Juan Vicente Rodríguez, su percepción es que se sienten "abandonados". "La emergencia ya no la tenemos pero estamos abandonados, los políticos lo que hacen es defender votos, no nos hacen caso para nada, no nos dejan participar de las decisiones sobre aquello que nos corresponde, que es la reconstrucción de nuestras vidas", ha apuntado.

Precisamente, Juan González Martín, miembro de la Plataforma de afectados por el volcán de Cumbre Vieja, ha puesto el foco en que "la burocracia se come a la emergencia". "Los dineros que llegan de las donaciones externas no se reparten bien, los decretos que salen de las ayudas no se ejecutan, no se habilitan para que lleguen esos dineros y así estamos sumando uno y otro", ha asegurado.

Por ello, centenares de estos afectados han recorrido desde el instituto Eusebio Barreto de Los Llanos hasta la Plaza de España con carteles y silbatos, entre otras cosas, reclamando ayudas y exigiendo soluciones rápidas.