La ceniza puede comprometer el tráfico aéreo en La Gomera, El Hierro y Tenerife

La dirección que está tomando la nube de cenizas del volcán de La Palma podría comprometer el tráfico aéreo no solo en esta isla sino también en La Gomera, El Hierro y la zona oeste de Tenerife durante las próximas 36 horas.



Además, la concentración de partículas finas de dióxido de azufre (SO2) obligará a prolongar un día más el formato de clases por internet en los colegios de los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane, Tazacorte, Tijarafe y Puntagorda.



La inversión térmica se situará entre los 1.000 y los 1.200 metros de altura, lo que aumentará o mantendrá la "mala calidad" del aire en el Valle de Aridane.



La alta concentración de SO2 ha desplomado la calidad del aire a niveles entre "muy desfavorables y extremadamente desfavorables", con episodios prolongados en Puntagorda la pasada madrugada, aunque con el paso de las horas ha mejorado la situación, ha indicado Carmen López, portavoz científica del Plan Especial de Protección ante Riesgo Volcánico de Canarias (Pevolca).



La medición de SO2 en el penacho del volcán efectuada ayer arrojó una tasa de 22.000 toneladas diarias, lo que rompe una tendencia descendente "muy marcada" durante los últimos días, pero "no supone un paso atrás" en la misma, pues pudiera ser un "valor algo disperso" dentro de esa dinámica, ha apuntado López.



Aguarda esta experta a la evolución de las mediciones de los próximos días para extraer conclusiones, pues ha vuelto a insistir en que siempre hablan de valores subestimados por las dificultades del procedimiento.



En cuanto a la evolución de las coladas, en las últimas horas apenas ha habido novedades, pues la que amenazaba con cruzar la carretera LP-211, que comunica con Puerto Naos, se ha ralentizado y anoche avanzaba a un metro por hora.



Ahora está parada y no se prevé "una afección inmediata" a la citada vía, ha indicado Rubén Fernández, director técnico del Pevolca, quien ha detallado que la colada que más ha crecido, a lo ancho y a lo alto, es la número 9, en la zona de Las Hoyas.



También está recibiendo aporte de material fundido la colada primigenia, la que formó la fajana, pero los científicos no tienen "una visión clara" de por dónde está discurriendo la lava.



Rubén Fernández ha recalcado que el tráfico está restringido en la LP-211 porque "las circunstancias pueden cambiar en cuestión de horas" y una hipotética reactivación de la colada más próxima podría dejar aislados los vehículos y la maquinaria pesada empleados en la puesta en marcha de las desaladoras para surtir agua de riego a las fincas afectadas por el volcán.



Ha indicado que el Cabildo de La Palma está trabajando en alternativas para garantizar la entrada y salida de vehículos de gran tonelaje en Puerto Naos.



También ha explicado que personal de la Armada Española se ha desplazado a la isla para evaluar las opciones de trasladar en alguna de sus embarcaciones a los agricultores de la zona, y que posiblemente esta semana puedan concretar si es viable o no esta alternativa.



Por lo demás, el director técnico del Pevolca ha informado de que las lanzaderas turísticas para ver el volcán habilitadas en el puente de Todos los Santos tuvieron 5.000 usuarios, lo que prueba que el sistema, que se podría utilizar más adelante, "dio resultado".