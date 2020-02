CCOO demanda más de ocho millones en las pagas extraordinarias de los docentes

La Federación de Enseñanza de CC.OO en Canarias ha reclamado el abono del 100% de los complementos específicos en las pagas extraordinarias. En la actualidad es del 78%.

José Ramón Barroso, secretario general ha explicado que hay que remontarse hasta junio de 2005 y septiembre 2006 donde se firmaron acuerdos para las mejoras retributivas y se pactó abonar al 100% los complementos de destino y específicos en las pagas extraordinarias. “En Canarias se hizo de manera progresiva entre 2007-2009 y se quedó en el 78% en el complemento específico”.

Por otro lado, ha añadido que saben que no es el mejor momento para las reivindicaciones (debido a la coyuntura económica) pero “tampoco es lo más justo que el personal docente sea el último de la cola”.

Barroso ha manifestado que no están pidiendo que sea este año pero sí para los próximos ejercicios “ni de inmediato ni de única vez, estamos dispuestos a sentarnos a negociar pero no queremos que se eternice”. El resto de empleados públicos de Canarias ha ido consiguiendo el 100%, cosa que no ha ocurrido en el personal docente que se ha quedado a la cola.

Canarias cuenta con 24.000 docentes no universitarios y las cantidades que percibirían están entre 120-230 € en dos pagas, lo supondría más de 8 millones de euros para las arcas públicas del Gobierno de Canarias.

Esta es una nueva reivindicación que llega desde el sindicato CCOO tras la implantación del complemento retributivo por formación, los denominados sexenios, y de la subida plurianual de las retribuciones.