El catedrático Antonio Sierra se muestra favorable a un carnaval en la calle en junio, pero “con mascarilla"

El catedrático de Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de La Laguna Antonio Sierra, se ha mostrado favorable hoy en La Mañana de COPE de Tenerife a la celebración de un carnaval en la calle en el mes de junio “siempre que se lleve mascarilla”, llegando a reconocer que “dejaría ir tranquilamente a un hijo mío al carnaval” pero con la condición del inexcusable tapabocas.

Sierra cree que ha sido una buena medida posponer la fiesta al mes de junio “porque tendremos control sobre la pandemia”, y además “hay que esperar que las cifras bajen y sobre todo que se consolide ese descenso”. En ese contexto, el experto añadió que “cuando lleguemos a junio estaremos en unas cifras, que no creo que nos permitan hablar de desaparición del virus y de vuelta a la normalidad, pero sí de control del virus, siempre que no surja otra variante”.

En cualquier caso, el catedrático introdujo una nueva clave en esta ecuación de la celebración del carnaval, como es el calendario de vacunación. Sobre este asunto, Sierra dejo sentado que “la asignatura pendiente es determinar cómo será la estrategia de vacunación inmediata”, ya que “vamos a necesitar otra dosis de recuerdo, y con otra composición vacunal que incluya la variante ómicron”. En definitiva, “hay que definir en qué momento se va a vacunar y que vacuna hay que poner”.

Por último, el experto afirmó que “se pueden ir bajando ya restricciones, porque en UCI tenemos 42 pacientes y habíamos llegado a casi 100, y los fallecimientos están bajando, pero hay que mantener mascarilla en interiores”.

Sobre este particular, y tras la afirmación de Pedro Sánchez sobre la próxima retirada de esas mascarillas en interiores, Sierra concluyó que “yo no afirmaría tal cosa, porque hay muchos casos leves o asintomáticos que no trascienden, así que yo mantendría mascarillas en interiores hasta que no llegue el control de la pandemia en primavera o verano”.