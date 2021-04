El catedrático de Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de La Laguna Antonio Serra, lo tiene claro: “A día de hoy, la prudencia aconseja mantener el nivel tres de restricciones en las isla capitalinas”.

Estas manifestaciones, realizadas en La Mañana de COPE Tenerife, llegan en el contexto de la reunión del Consejo de Gobierno de Canarias que tiene lugar este jueves, y que revisará los niveles de restricción en las ocho islas. En ese aspecto, Sierra espera que se mantengan los niveles “pero con algunos matices” que afectarían fundamentalmente a la hostelería y a la práctica deportiva. Sobre la restauración, el experto propuso los medidores de CO2 como la gran solución, que ya ha sido implementada por la Xunta de Galicia “y que aquí, el Gobierno de Canarias está estudiando. Está demostrado que son muy eficaces, pero eso sí, tienen que ir acompañados de un estricto control de los aforos y del distanciamiento entre mesas”.

En cualquier caso, Sierra quiso enfatizar en que no se puede bajar la guardia, ya que “estamos en la fase dura de la pandemia, y todavía tenemos un 80% de la población canaria que no está inmunizada”. En ese sentido añadió que “la cepa británica sigue ahí, está cómodamente instalada y es mucho más contagiosa que la original, y por tanto de disemina mucho más rápido”.

El catedrático quiso destacar igualmente que “las medidas que se han adoptado hasta el momento han sido las correctas, lo que no ha sido correcto son los incumplimientos de la población, ni los procedimientos sancionadores, porque se han puesto muchas sanciones pero se han cobrado muy pocas”.

Sobre la vacunación, explicó que “el avance de la vacunación mejorará los datos, pero en Gran canaria y e Tenerife los datos no son muy diferentes en cuanto a número de contagios y casos activos y lo que se está produciendo es una disminución significativa en los mayores de 80 años”.

Serra también quiso aclarar unas declaraciones recientes de la ministra de Sanidad Carolina Darias, explicando que “la situación mejorará a medida que vacunemos, pero no nos engañemos: la ministra dijo que por primera vez había más vacunados que casos positivos de COVID, pero ese dato no es real porque en la primera ola sobre todo hubo muy pocos diagnósticos, así que no podemos decir que estemos por delante del virus todavía”.

Por último, y en referencia a la polémica generada con las vacunas de Janssen y AstraZeneca el catedrático fue muy claro: “Personalmente y por los informes científicos que hay, yo desde luego, me podría cualquiera de las dos, y esa es mi recomendación”