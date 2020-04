Casimiro Curbelo: “Es una vergüenza que se necesiten funcionarios y no estén disponibles”

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, cree que el Gobierno de Canarias debe aplicar las medidas que sean necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de los departamentos de la administración que se encuentran sobrecargados de trabajo por la situación de emergencia.

A Curbelo no le sorprende que solo 300 empleados públicos hayan respondido a la solicitud de traslado voluntario a las áreas que en este momento precisan de un refuerzo de plantilla. “Es una vergüenza para el sistema que hagan falta funcionarios y no estén disponibles. Pero se puede actuar, el estado de alarma permite dotarse de mecanismos para abordar este asunto”, ha aseverado en La Mañana en Canarias.

“Si no hay acuerdo con los sindicatos, movilizaremos forzosamente a los funcionarios” La directora general de Función Pública espera alcanzar un acuerdo Santa Cruz de Tenerife 23 abr 2020 - 11:38

“Cuando hablamos de los funcionarios, siempre hablamos con el piquito bajo, pero hay que poner las cosas en su sitio porque ganan trabajando para los demás. Uno de los grandes problemas de España, a nivel general, es la baja productividad. Y lo que habría que ver es el rendimiento de cada una de las personas, algo que sí ocurre en otros países. Aquí, no sucede esto. Aquí, muchos están acostumbrados a decir no, mire, no me empuje mucho porque pido la baja por depresión y me voy”, ha lamentado.

En esta línea, ha pedido a las organizaciones sindicales que planteen propuestas para que todos los servicios de la Comunidad Autónoma puedan estar cubiertos. “Si no aprendemos nada de esta crisis, es para colgarnos a todos. Deben rectificar y la plantilla tiene que cambiar actitud”, ha zanjado.