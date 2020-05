Casimiro Curbelo: “El Gobierno central debe dar a Canarias un trato excepcional y diferenciado"

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, está satisfecho por el acuerdo que se ha alcanzado con el Gobierno central para prorrogar los ERTE turísticos hasta que el archipiélago pueda recuperar la conectividad aérea con los mercados internacionales.

En este sentido, ha subrayado en La Mañana en Canarias que la medida no se ha delimitado y, por eso, es preciso que se vincule a todas las empresas relacionadas con la actividad. “La cadena de valor hay que ampliarla al máximo porque estamos en una situación muy compleja desde el punto de vista económico”, ha señalado.

Así, ha aclarado que la prolongación de los ERTE turísticos no puede aplicarse a otras regiones, ya que el gasto sería inasumible para las arcas del Estado. “No se trata de ser egoístas, es que nosotros somos más débiles que el resto por nuestra alta dependencia del turismo. Lamentablemente, el tiempo me ha dado la razón y la tasa de paro ya se aproxima al 39 por ciento. Con este escenario, el Gobierno de España debe darnos un trato excepcional y diferenciado, creo que esto no tendría que levantar ampollas en ningún sitio”, ha aseverado Curbelo.

En la misma línea, ha reclamado la puesta en marcha de un plan de rescate a las administraciones locales para que puedan hacer frente a las necesidades derivadas de la pandemia. “La merma de recursos es enorme y las instituciones tenemos responsabilidades y obligaciones que atender con la ciudadanía y con los empleados públicos”, ha explicado.

El presidente gomero confía en que el vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez, pueda clarificar el futuro inmediato con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una reunión que se celebrará la próxima semana. “Aquí, debemos correr todos juntos o no se salva nadie”, ha asegurado.

Casimiro Curbelo también ha aprovechado la ocasión para pedir prudencia a la población que el lunes se incorporará a la Fase 1 de la desescalada. “Hay que hacer lo que dictan las autoridades sanitarias, no se me pasa por la cabeza que se pueda producir un nuevo brote por el relajamiento de las medidas de seguridad”, ha concluido.