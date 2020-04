Casimiro Curbelo: "La desescalada es la respuesta al trabajo bien hecho"

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha hablado en La Mañana en Canarias del proceso de desconfinamiento que su isla va a iniciar el lunes. Está satisfecho, pero insiste en la necesidad de adaptar los protocolos sanitarios para que se puedan desarrollar con garantías todas las actividades que permite la desescalada. “Tenemos que hacer las cosas muy bien, ya podemos hacer encargos a comercios, bares y restaurantes para llevar a casa, incluso, las peluquerías van a poder atender con cita previa”, ha señalado.

Curbelo también ha destacado la importancia de que su isla sea uno de los lugares elegidos por el Gobierno central para afrontar esta nueva etapa. “Es la respuesta al trabajo bien hecho. El plan que presentó Canarias al Estado se analizó con muchos sectores. La referencia de las medidas asimétricas se ha tomado de nuestro documento”, ha afirmado.

El presidente gomero cree que hay que ser cautos desde el punto de vista turístico, pero coincide con el presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, en la idea que la actividad se pueda reanudar a partir del mes de agosto. “Va a ser posible porque es muy difícil encontrar un territorio en el ámbito peninsular con las ventajas que tiene Canarias, independientemente de las peculiaridades epidemiológicas de cada isla. Yo soy optimista, por eso, la consejera Yaiza Castilla está preparando un laboratorio para la seguridad sanitaria en los establecimientos hoteleros y tenemos que preparar lo mismo para el resto de sectores”, ha aseverado.

Por último, ha subrayado que la población de La Gomera debe conocer con detalle la letra pequeña del decreto que autoriza la salida a la calle y la reapertura económica. “Están contentos, pero no sé si saben todo lo que se puede hacer en esta fase 1, no solo se permite hacer deporte, también los mayores podrán estar fuera de sus casas. Lo que está claro es que continuaremos aislados, ya que, si todo marcha según lo previsto, la movilidad con el exterior no será una realidad hasta dentro de unas semanas”, ha concluido.