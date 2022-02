Casi dos años sin poder trabajar por la pandemia: hablan los afectados por los ERTE

Más de 12.000 canarios siguen en una modalidad de expediente de regulación de empleo (ERTE) como consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia. Este 28 de febrero se vencen y entra en vigor un nuevo modelo asociado a la reforma laboral recientemente convalidada en el Congreso. El sector hotelero es uno de los que cuenta con más trabajadores afectados en el archipiélago y cuya salida de los ERTE va ligada a la recuperación que supone la llegada de turistas de nuevo.

Juani Torres y Natalia Zhmailik son subgobernantas del grupo Mare Nostrum y en estos casi dos años de pandemia apenas han podido trabajar. En declaraciones a la cadena COPE Canarias han expresado que la palabra más adecuada para describir la situación actual es la “incertidumbre”, no saber qué va pasar y si a finales de febrero se llega al fin de los ERTE.

En el caso de Juani Torres, empezó a trabajar en el mes de enero pasado al 80% tras todo este tiempo en el ERTE, pero no ha corrido la misma suerte su compañera Natalia, a la que reincorporaron en su puesto en agosto de 2021 para mandarla de nuevo al ERTE en enero de este año.

Ambas están pasando apuros económicos con una cuota de 957 euros mensuales respecto a los 1200 euros que ganan habitualmente y cobrando con un mes de retraso. Han podido continuar gracias al sueldo de sus parejas pero también han tenido que optar por pedir préstamos bancarios o recurrir a la ayuda familiar para poder seguir.

A pesar de todo, Torres ha expresado que no le gustaría tener que dejar su actual empleo hasta que no le quede más remedio tras más de 23 años en la empresa. En la misma línea se ha manifestado Zhmailik “dejar la empresa después de muchos años no nos parece justo”.