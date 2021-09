Casas modulares o cruceros: posibles alternativas para los vecinos afectados por la erupción

La presidenta de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV), Doris Borrego, ha señalado en COPE que el mercado inmobiliario de La Palma no puede hacer frente a la alta demanda de alquileres que se está registrando tras la erupción volcánica.

En este sentido, la responsable de ASCAV ha asegurado que el arrendamiento de inmuebles en otras islas podría ser una alternativa para las personas que han perdido sus propiedades.

"Nos pusimos en contacto con nuestros asociados para ver cómo podríamos atender a los vecinos que no pueden vivir con familiares o amigos, pero en este momento no hay suficientes casas de alquiler disponibles, por eso, ya estamos acogiendo a familias palmeras en Tenerife, sobre todo, a aquellas que no tienen niños en edad escolar. Estamos también en contacto con el Gobierno regional y el Cabildo para ayudar en la medida que podamos porque la situación es dramática. Otra alternativa que puede estudiarse es el traslado a cruceros. Está claro que habrá que buscar algo temporal, puesto que lo que no puede ser es que se queden de manera permanente en recintos deportivos", ha aseverado.

VIVIENDAS MODULARES

El secretario de FEPECO y delegado territorial de la Asociación de Expertos Inmobiliarios y Promotores (APEI), Isidro Martín, por su parte, ha planteado en COPE la posibilidad de dar una respuesta habitacional a los vecinos de La Palma con casas modulares.

"Hay viviendas que se pueden ejecutar en cuatro meses. Están hechas con acero, hormigón proyectado o madera. Los únicos problemas se pueden presentar con el suelo y la licencia, pero si no hay obstáculos es un sistema bastante rápido que ha venido para quedarse", ha subrayado.