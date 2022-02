Carnaval de Santa Cruz en junio: "Es prematuro hablar de bailes con orquestas en la calle"

El presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Canarias, Guillermo de la Barreda, ha pedido en COPE prudencia a la hora de hablar una reducción de contagios de coronavirus en el archipiélago.

En este sentido, ha querido subrayar que, a su juicio, los números de casos diarios que traslada la Consejería de Sanidad del Gobierno regional no están reflejando la realidad de la pandemia en las islas.

"No hay que confiarse porque esos datos están sesgados, ya que si pasas de 16 mil test a 3 mil, está claro que no están diagnosticando todos los positivos. Eso es una cosa mínima, de estadística y de matemática. Que sigan haciendo las mismas pruebas y verán que no baja tanto. Además, también cabe preguntarse por qué las cifras de muertos siguen tan altas", ha aseverado.

Por otro lado, Guillermo de la Barreda ha señalado que, en su opinión, es demasiado prematuro que el Ayuntamiento de la capital tinerfeña esté diseñando actos masivos en la calle para el carnaval programado para principios de verano.

"Yo no creo que en junio se puedan tirar cohetes, es probable que la situación sanitaria esté mejor si se hacen controles, pero también lo estábamos en noviembre y todas las fiestas nos han llevado a la catástrofe", ha concluido.