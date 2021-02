El Carnaval que no será: Tenerife no celebra por primera vez su fiesta más popular

Silencio en las calles. Las agujas de las costureras ya no trabajan, no suenan las máquinas de coser. La purpurina no se impregnará en nuestra piel ni los tutús invadirán las casas. Tampoco veremos el amanecer después de bailar toda la noche y los disfraces tendrán que esperar en el armario.

Los canarios hemos asumido con resignación la suspensión del Carnaval 2021 por la pandemia. La crisis sanitaria también se ha llevado por delante la tradicional fiesta de la máscara, que en Santa Cruz de Tenerife vive su máxima expresión en este mes de febrero con una celebración conocida en el mundo entero y que ha sido declarada de Interés Turístico Internacional.

En COPE hemos querido conocer las sensaciones de los ciudadanos de la isla en unos días tan señalados con una encuesta dirigida a los jóvenes de entre 18 y 30 años.

A pesar de la añoranza que representa la ausencia del Carnaval, el 98% de los encuestados cree que la cancelación está totalmente justificada, ya que es necesario priorizar la salud.

Para mantener viva la llama de la fiesta, el Ayuntamiento de la capital tinerfeña ha puesto en marcha el ‘Carnaval virtual’, trasladando los actos presenciales a la pantalla digital, con el objetivo de mantener el espíritu carnavalero.

El ‘resurgir de la Sardina’ dará el pistoletazo de salida a la programación oficial a partir del miércoles 17 y se prolongará hasta el 7 de marzo con la elección de la ‘Guardiana del Cetro’.

El 57% de los jóvenes cuestionados por COPE no está contento con esta alternativa y la cataloga de “austera” o “frívola”. “Es la forma más segura de celebrar algo, pero oír una comparsa en un vídeo no se compara a tenerlos en frente tuyo”, argumenta un encuestado.

Por el contrario, el 34% se muestra conforme con la celebración digital y defiende que “aunque no es lo mismo, mucha gente puede vivir de la esencia”, puesto que “permite mantener lo fundamental sin correr riesgo de contagio del virus, además de explorar las posibilidades tecnológicas que tenemos”.

Para muchos, la medida también supondrá un alivio psicológico importante, ya que es “un aliciente para que la población pase un rato divertido y alegre durante la semana, teniendo en cuenta que ahora mismo los sentimientos que nos invaden son la tristeza, la incertidumbre, el negativismo. Hace falta un poco de color para esta vida que nos ha tocado vivir”.

Del mismo modo, también preocupa que la tercera edad o las personas más desfavorecidas no puedan disfrutar este homenaje por la brecha tecnológica.

Por otra parte, a muchos les inquieta la inversión de 2,3 millones de euros que supone la iniciativa, al considerar que “es un gasto superfluo que no sustituye al verdadero carnaval”. “Derivar ahora ese presupuesto para un evento virtual me parece lamentable con todas las brechas sociales y económicas que tenemos en Canarias debido a la pandemia”, explica otro joven.

Aunque la mayoría de la población está intranquila ante la posibilidad de que se produzcan comportamientos irresponsables, el 58% de los encuestados confiesa que no celebrará los carnavales de ningún modo.

En este sentido, algunos jóvenes revelaron que también les preocupa que la decisión del Ayuntamiento “incite a la gente a hacer fiestas privadas”. Solo el 14% afirmó que festejarán el carnaval de manera virtual y en sus hogares confamiliares y amigos, eso sí, siempre respetando las medidas de seguridad contra la Covid-19. Otro 17% se anima a participar en otro tipo de propuestas como ‘Mándate la peluca’, que se desarrolla este viernes en toda la isla.

Este año echaremos de menos muchas cosas, pero los jóvenes coinciden en que lo que más añorarán será el “salir de fiesta con los amigos” y el “contacto con otras personas”, sobre todo en un año en el que los besos y abrazos siguen esperando el final de la pandemia.