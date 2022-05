Carlos Alonso: “Nuestro voto en una cuestión de confianza nunca sería no a Pedro Martín”

El portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo Carlos Alonso ha desvelado hoy, en La Mañana de COPE Tenerife, las claves de su propuesta a Pedro Martín para que el presidente presente una cuestión de confianza antes de continuar con el último año de mandato en la presente legislatura.

Y lo cierto es que el dirigente nacionalista ha sorprendido afirmando que su voto, en esa hipotética cuestión de confianza que propone, “nunca sería no”. Tal y como explicó Alonso, sus intenciones pasarían por “sentarnos y ver que temas podríamos acordar, porque plateamos esto para aprobar cosas importantes para Tenerife, pero no comprometemos nuestro voto en contra, no votaríamos que no en ese caso”

El ex presidente resaltó que la idea, “es ver de que manera los temas clave salen adelante, por lo que o votaríamos sí, o nos abstendríamos”. Y fue un paso más allá, añadiendo que “no queremos entrar ni participar en el gobierno del Cabildo, nuestra idea no es participar el en gobierno, sino tener claras las ideas, en este año que queda de mandato”. Por tanto, “nosotros nos sentaríamos de una manera franca con Pedro Martín, no para derrocarle, sino para ayudar y apoyar un gobierno que trabaje bien y con ideas claras”.

Por eso, Alonso siguió explicando que “Pedro Martin no ha entendido nada, porque la idea no es sustituirle, sino reforzar el gobierno del Cabildo para que ser más útil”. Y argumentó en ese sentido que “el gobierno actual, no se lleva bien con sus socios, están todo el día a la greña, basta con ver lo que pasó en el Debate sobre el Estado de la Isla con Enrique Arriaga y con María José Belda y todo esto está perjudicando a Tenerife”.

Por último, el portavoz nacionalista hizo una curiosa comparación: “Pedro Martín es como Pedro Sánchez, cuando puede optar entre una opción moderada y la radicalidad siempre elige la radicalidad, Sánchez antes de pactar con el PP pacta con Bildu, y Martín prefiere estar en la marginalidad antes de pactar con los grandes partidos de Tenerife”.