Cáritas exige una solución para las 3.000 personas sin vivienda en Tenerife

Miembros de Cáritas se han concentrado este miércoles ante la sede del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) en Tenerife para exigir una solución para las personas sin hogar de la isla que, según de la organización, se sitúan en unas 3.000 de acuerdo a un informe de julio de 2022.



"No tengo techo pero sí derechos" o "Vivienda social, derecho nacional" son algunas de las proclamas que han coreado los presentes ante las instalaciones de Icavi, cuestiones que también transmitirán posteriormente en una reunión con representantes del Instituto.



La coordinadora del departamento de Acción Social de Cáritas en la isla, Úrsula Peñate, ha indicado en declaraciones a EFE que el objetivo de la concentración es "reivindicar el acceso a derechos de las personas que están en situación de exclusión residencial extrema" y "concienciar, para que se generen políticas públicas que faciliten el acceso a este derecho".



En ese sentido, respecto al encuentro con el Instituto, Peñate ha detallado que "Cáritas no acudirá sola, sino que van a entrar algunas personas que se ven afectadas por este hecho, para dar a conocer de primera mano cómo es su realidad, su día a día y las dificultades que tienen".



Una de estas personas es Catalina Pereira, quien recientemente ha conseguido salir de uno de los centros de acogida gestionados por Cáritas y obtener una vivienda en régimen de alquiler.



"Con esta acción queremos que se nos escuche y, en base a eso, que tomen acción", ha defendido Pereira, para añadir que "las personas que estamos o hemos estado en la calle no queremos que nos regalen nada, sino que nos permitan acceder a un alquiler básico ajustado a nuestras posibilidades".



Para 2023 el Gobierno canario ha incrementado el gasto social en un 9,4%, situándose la partida en los 7.478 millones de euros.



Sin embargo, a juicio de Peñate, esta partida es "insuficiente": "La realidad y los números dicen que así es. Entiendo que se están realizando esfuerzos a largo plazo, pero hoy en día hay personas enfermas, mayores y jóvenes en situación de calle".



Dichas palabras han sido compartidas por Pereira, quien ha indicado que "queremos ver que se está haciendo algo, que aunque no nos toque a todos, sí haya para alguno", y ha afirmado que "cuando sea así vendremos a felicitarlos, pero mientras tanto protestaremos".



Por su parte, la responsable de Acción Social de Cáritas ha concluido expresando que si el acceso a un alquiler para una persona con sueldo medio en la actualidad es muy complicado, lo es mucho más para alguien con posibilidades mínimas, "por lo que necesitamos una solución inmediata"