Caos en El Hierro por las restricciones de Semana Santa: las reservas caen un 90 por ciento

La vocal de Ashotel en El Hierro, Mayuri Castañeda, ha denunciado en COPE que las restricciones de Semana Santa han provocado un caos en el sector turístico de la isla con miles de cancelaciones desde el pasado jueves.

"Se ha anulado el 90 por ciento de las reservas que teníamos desde hace meses. Esto ocurre cada vez que se apruebas medidas de control del coronavirus porque la gente prefiere no viajar por miedo a las limitaciones. El turismo que viene de fuera del archipiélago asume las pruebas, pero el canario no está dispuesto a realizar un desembolso económico extra que no tenía previsto. Además, hay personas que tienen miedo a no poder moverse con libertad", ha explicado.

En esta línea, ha subrayado que los empresarios están muy preocupados por el futuro a corto y medio plazo. "Lo que teníamos para Semana Santa era un respiro con el que ya no podemos contar. Llevamos un año sin ingresos y esto no se puede prolongar mucho tiempo más. Por otro lado, las ayudas de las administraciones no terminan de llegar. Algunos propietarios de alojamientos hemos pedido más créditos a los bancos, con todo lo que esto implica, por eso, esperamos que esto no sea la crónica de una muerte anunciada. Está claro que un negocio con gastos fijos no va a poder sobrevivir solo con las previsiones de verano", ha lamentado.

Por último, Mayuri Castañeda ha querido destacar que todos los establecimientos de El Hierro van a estar abiertos en Semana Santa. "Pueden venir con todas las garantías de seguridad. Hace 20 días no había casi sitio, pero ahora se puede conseguir hueco en cualquier lugar sin problemas", ha zanjado.

Foto: Cabildo de El Hierro - Gelmert Finol