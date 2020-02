El fenómeno de 'Hierro', una de las cinco series más vistas de Movistar+, regresa a la más occidental y meridional de las Islas Canarias con una segunda temporada que promete mantener sus rasgos de identidad y “respetar” al espectador al que le gustó la primera trama a través de una historia “compleja”, “honesta” y llena de “sentimientos y personajes nuevos y vivos”.

Candela Peña, actriz y protagonista de la serie, nos contaba que en esta segunda temporada en su ámbito personal le va a ocurrir algo que le va a cambiar mucho. "No puedo desvelar mucho sobre lo que me va a pasar, pero algo va a cambiar en Candela, ya lo verán".

Candela Montes, la jueza más querida de la isla

Según comentan desde la web de la serie oficial: "Candela Montes es una jueza poco convencional y de fuerte carácter que es destinada a El Hierro como castigo por su comportamiento heterodoxo. Está acostumbrada a lidiar con los problemas sin quejarse, como cuando se quedó sola para criar a su hijo Nico, cuya grave enfermedad nos muestra su lado más humano y vulnerable".

En la primera temporada vimos como este personaje "hasta ahora no había sufrido una sanción tan dura y eso hace que sienta la isla como una prisión. Además, nada más llegar se enfrenta a un aseinato cuya investigación apunta a un sospechoso que todos creen culpable: Díaz, un turbio empresario que no se llevaba bien con la víctima. A pesar de los indicios Candela no cree en la culpabilidad de Díaz y lo deja en libertad. Aún así, sus diferentes caracteres les hacen chocar una y otra vez. Ella quiere tenerlo controlado. Pero Díaz no se deja sujetar. Aunque ninguno de los dos lo quiera reconocer tienen bastante en común más allá de su deseo de identificar al asesino".

"Conforme pasa el tiempo El Hierro acabará por convertirse en un refugio para Candela y se irá enamorando de cada uno de los rincones de la isla más remota".

Candela Peña, más herreña que nunca

Candela asegura que hay 6.000 personas en El Hierro. Se siente como una herreña más, ya que ahora están conviviendo con todo el equipo por lo que conoce mucho la isla y a los vecinos. "Esto no ha sido una vuelta al Hierro, sinceramente parece que no me he ido nunca". Tanto la actriz como el personaje- la jueza de la isla-, son más herreñas que nunca.

Candela Peña también considera que como actriz conoce todos los entresijos del Hierro, "aunque al principio para mi fue chocante llegar a este paraje, ya que tenía mi vida en la península".

En la entrevista fue muy cercana y divertida, nos contaba algún secreto. "A mi me gusta mucho improvisar y los nuevos actores no me dan mucha opción a ello". Además también dudaba de que si podría volver a meterse en la piel del personaje, ya que según relataba, lleva mucho tiempo sin rodar y actuar en una serie. "Cuando empiezas a rodar, vuelves a ser tu, vuelves a sentir el personaje".

Además nos contaba lo que hacían en su día a día. "Sin cine, ni teatros, la diversión de los actores de reparto es montarnos un cine al aire libre. Queremos mostrar y palpar la cultura de cada región y siempre nos reunirnos a tomar algo después del rodaje, ya que en lo que vivimos aquí, es nuestra casa".

Candela Peña dice que "no me gusta centrarse en los premios que recibo. Para mi la recompensa es que al público le guste la serie, ya que un día estás arriba y al otro nadie sabe. Por eso hay que mantener los pies en el suelo", concluye.

En su Instagram personal se dirigía a los fans de la serie, agradecida por el trabajo de mucha gente de su equipo y mostraba imágenes de la isla: