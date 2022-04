Canarias sin mascarilla en interiores: "Que la gente no se confíe tanto como para dejar de usarla"

La portavoz de la Asociación de Médicos de Atención Primaria en Tenerife, Ana Joyanes, ha reconocido su preocupación por la eliminación de la mascarilla en los espacios interiores desde este miércoles.

"Me da un poco de miedo por lo que pueda pasar, sobre todo ahora que estamos viendo una reactivación de la pandemia en China, que fue donde se originó todo y siempre vamos a rebufo de ellos. Sin embargo, también pienso que tenemos que dar los pasos necesarios para intentar normalizar nuestras vidas, por eso, entiendo que habría que realizar una retirada de manera gradual", ha subrayado en COPE.

En este sentido, ha apelado al sentido común para evitar riesgos. "Que la gente no se confíe tanto como para dejar de utilizarla. Yo solo lo haría en espacios bien ventilados, en los que no hubiera un aforo excesivo, manteniendo siempre la distancia social y la higiene. Además, es fundamental que las autoridades vuelvan a recordar a la población la importancia de inmunizarse para evitar los contagios graves. No debemos pensar que ya no hay coronavirus y que las personas no siguen muriendo por esta enfermedad", ha precisado.

Por último, Ana Joyanes ha admitido que es muy posible que en los próximos días se produzca un rebrote del virus

"Con el movimiento que se ha generado en Semana Santa, con los viajes, las fiestas y las aglomeraciones, pensamos que pueda haber un repunte de casos. Lo que esperamos es que la mortalidad no sea alta y no haya muchos ingresos en los hospitales, pero lo que sí es previsible que el rebrote se registre a partir de la semana que viene", ha aseverado.