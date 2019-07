Canarias registra 21 muertes por ahogamiento hasta julio

Canarias ha registrado un total de 21 muertes por ahogamiento en espacios acuáticos hasta mediados de julio, de los que dos se han producido en ese mes, según recoge el Informe Nacional de Ahogamientos que elabora la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo.

En el conjunto de España ha habido 179 víctimas mortales, lo que refleja una tendencia al alza en las muertes por ahogamiento no intencionales que comenzó y ofrece una media diaria de casi tres muertes al día en la primera quincena de julio.

El informe apunta que el perfil de la persona ahogada durante estos quince días es el de un hombre (68 por ciento), de nacionalidad española (73 por ciento), fallecido en una playa (44 por ciento) y en cualquier caso en un espacio sin vigilancia (76 por ciento).

En lo que va de año es Andalucía, con 25 muertes, la comunidad con más fallecimientos; seguida de Canarias y Galicia, con 21 en cada caso; Comunidad Valenciana (20); Cataluña (19); Castilla y León (14); Aragón (11); País Vasco (10); Asturias (9); Región de Murcia (8); Extremadura y La Rioja (5 en cada territorio); Cantabria (4); Islas Baleares (3); Castilla-La Mancha (2) y Comunidad de Madrid y Navarra (1, en cada sitio).

Doce claves para prevenir ahogamientos

Desde la plataforma "Canarias, 1500 Km de Costa" se insiste en la necesidad de aplicar medidas de prevención para evitar o actuar ante un accidente acuático o ahogamiento.

Entre las doce claves para prevenir ahogamientos se encuentran no bañarse con bandera roja; no bañarse en playas sin socorrista; no nadar contra la corriente de retorno; usar casco si se pesca en zonas rocosas; y no usar flotadores en el mar.

También hay que ser consciente de las condiciones físicas de cada uno, ya que muchos de los ahogamientos se producen en personas mayores al sufrir un infarto en el agua.

Para las personas con movilidad reducida se recomienda conocer los servicios de la playa antes de meterse en el agua; y para los buceadores comprobar el equipo antes de practicar este deporte.

Finalmente, 'Canarias, 1500 Km de Costa' ha incidido en la importancia de controlar el llamado 'corte de digestión'; tener en cuenta que también hay riesgos en presas, lagos y estanques; y en tener cuidado a la hora de hacerse 'selfies' para evitar accidentes.