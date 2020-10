Canarias quiere realizar test a los peninsulares que visiten las islas

Canarias y Baleares consiguieron a finales de la pasada semana acordar un protocolo con el Estado para establecer corredores turísticos seguros con países europeos mediante la realización de test de detección de coronavirus en origen y destino.

Sin embargo, el Gobierno canario quiere ir más allá y lograr que los viajeros nacionales también se sometan a test antes de viajar a las islas, teniendo en cuenta que la incidencia acumulada es mayor en prácticamente todas las comunidades autónomas que en el archipiélago.

El director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, ha subrayado en COPE Canarias que se trata de "un frente abierto" pendiente de recibir autorización por parte del Gobierno de España. "Si nosotros no estuviésemos mejor en cuando a incidencia acumulada que el resto del país, no pediríamos test, pero no ocurre eso; además, durante la primera ola, gran parte de los contagios fueron por casos importados desde la Península", ha recordado.

"Lo estamos peleando a todos los niveles, aunque sea de manera aleatoria o dependiendo de la comunidad autónoma, ya sea mediante test de antígenos o PCR", ha señalado Domínguez, insistiendo en que "estamos preparados y tenemos el dispositivo montado desde hace tiempo; solo hace falta que el Gobierno nos dé la autorización".

Además, Canarias insiste en que el mejor lugar para la realización de pruebas, tanto a viajeros nacionales como internacionales, es en los aeropuertos, pero AENA y el Ministerio de Transportes siguen sin autorizarlo. "Esperamos que al final se den cuenta de que es la mejor opción para los turistas porque se genera la menor molestia posible; es el sitio ideal porque, además, son instalaciones estatales y deberían estar a disposición de todas las administraciones", ha señalado el director del SCS.

UN MILLÓN DE TEST DE ANTÍGENOS

Esta semana llega a las islas un millón de test de antígenos para la detección rápida de coronavirus, tras la autorización por parte del Ministerio de Sanidad. "Se desplegarán durante esta semana y esperamos que estén disponibles a finales de la misma", ha afirmado Conrado Domínguez.

El objetivo es agilizar y reforzar los circuitos de diagnóstico para disminuir así la transmisión del virus. El uso de estas pruebas permitirá, además, afrontar el posible aumento de las necesidades diagnósticas con la llegada de la gripe o dar una respuesta más ágil en entornos concretos, como los centros educativos.