Canarias podría reanudar el turismo dentro de tres semanas

Canarias podría comenzar muy pronto a reanudar su actividad turística, si bien sería de forma gradual y paulatina. El Comité Científico para la Emergencia Sanitaria del coronavirus se reúne este martes con el Gobierno autonómico para definir la propuesta de desconfinamiento que se remitirá a Madrid y, en ella, se prevé proponer que los alojamientos hoteleros puedan abrir para los residentes de cada isla en tres semanas.

Así lo ha avanzado en los micrófonos de COPE Canarias el portavoz del Comité Científico, Lluis Serra Majem. "Todo va a ir llegando poco a poco", ha señalado, recordando que, en todo caso, la decisión tendrá que tomarla el Gobierno central. Si finalmente la propuesta sale adelante, "la gente de Fuerteventura podría hacer turismo dentro de Fuerteventura", ha puesto como ejemplo. El siguiente paso sería ampliar la medida a todo el archipiélago y que los canarios puedan viajar entre islas. Para comenzar a recibir turistas de la Península y del resto del mundo, abría que esperar hasta poder garantizar la seguridad sanitaria.

"Esto no significa que tengamos que bajar la guardia ni mucho menos", ha matizado, pero ha recordado que los problemas que ha ocasionado el coronavirus en Canarias comenzaron con turistas llegados desde otros países.

Serra Majem ha incidido en que la situación del archipiélago respecto a la pandemia está en clara ventaja respecto a otras comunidades del país y del continente —"somos unas de las mejores regiones de Europa"—, pero hecho memoria de la polémica suscitada la semana pasada para recordar que "no íbamos a ser un campo de experimentos", como se especuló en algunos medios.

"ABRIR LA MANO POCO A POCO"

El portavoz del Comité de Expertos ha adelantado también otras de las medidas que propondrán para la desescalada, aunque es "todo es muy provisional". Entre ellas, la posibilidad de hacer ejercicio en el exterior, "siempre de forma escalonada y separando por zonas de población". Lluis Serra no ha querido hablar de distanciamiento social sino de "distanciamiento físico", y que se pueda comenzar a salir a calle "con lavado de mano, mascarilla y manteniendo una distancia de un metro y medio respecto a otra persona". También ha apostado por "no dejar a los ancianos atrás" en la desescalada, "porque habrá quienes ya no salgan nunca más".

No podemos dejar a los ancianos atrás

El catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública no es partidario de que unas islas vayan por delante de otras en la vuelta a la normalidad sino que hay que actuar "todos unidos" y ha apelado a la "responsabilidad de la gente" para un rebrote del coronavirus en el archipiélago.

"TARDAREMOS MESES EN TENER LOS RESTAURANTES COMO ANTES"

La intención es comenzar a reabrir pronto los comercios, pero "de manera muy paulatina". "No podemos empezar a correr de repente porque abrir la economía de golpe sería un riesgo muy importante; hay que hacer las cosas bien y estar muy pendientes de lo que pasa en Europa", ha advertido.

Respecto a los restaurantes, ha reconocido que "tardaremos meses en tenerlos como antes", pero podrán abrir pronto "con aforo limitado" y con medidas de distanciamiento entre mesas.