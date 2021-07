Canarias pide prorrogar la limitación de reuniones en encuentros familiares y sociales

El Consejo de Gobierno, en sesión extraordinaria, ha acordado este miércoles solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) prorrogar el límite del número máximo de personas no convivientes en encuentros familiares y sociales, en espacios de uso público y privado, cerrados o al aire libre.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo canario, Julio Pérez, recordó que esta limitación, que se encuentra vigente hasta el próximo 31 de julio, formaba parte de un conjunto de medidas que fueron aprobadas el pasado mes de mayo y fue autorizada también por el TSJC.

Julio Pérez indicó, además, que la necesidad de revisar esta medida y de pedir su prórroga al TSJC coincide con la decisión adoptada ayer por el Tribunal Supremo, que no ha autorizado establecer el 'toque de queda' en la isla de Tenerife, en nivel 4, al entender que la petición del Ejecutivo carece de justificación.

El portavoz explicó que la limitación del número de personas que pueden estar reunidas, tanto de día como de noche, se pretende prorrogar hasta el 31 de agosto, entre otras cosas, "porque estamos leyendo con atención los pronunciamientos judiciales que le dan mucha importancia al hecho de que las medidas que adoptan las autoridades sanitarias tengan una limitación temporal".

Pérez confía en que la decisión del TSJC sea favorable a esta prórroga, sobre todo porque ya fue avalada en el mes de mayo, cuando se terminaron las medidas que estaban fundadas en el estado de alarma, y porque los datos de contagios que se están registrando en estos momentos son "peores" que en mayo. Apuntó, además, que si se pide la autorización es "porque creemos que es necesario mantener esta medida".

Destacó que si bien es una de las medidas más efectivas para contribuir a frenar los contagios, su ejecución es compleja, de ahí que la solicitud que se presentará al TSJC irá acompañada de un informe de los cuerpos policiales para hacer constar cómo se gestiona este tipo de prohibiciones y qué efectos tiene.

De prorrogarse esta limitación, en el caso de no convivientes, en las islas con nivel de alerta 1 se podrán reunir un máximo de 10 personas; con nivel de alerta 2, un máximo de seis personas; y con nivel de alerta 3 y 4, un máximo de cuatro personas. En el caso de que el grupo este constituido por convivientes y no convivientes, no se sobrepasará el número de máximo establecido en cada uno de los niveles.

Julio Pérez avanzó que este jueves habrá un nuevo Consejo de Gobierno donde, entre otros asuntos, se tratará la propuesta hecha por el presidente Ángel Víctor Torres de exigir a algunos empleados públicos que estén vacunados, así como alguna que otra medida dado el alto índice de contagios que registran las Islas.

Pérez destacó que si bien la vacunación avanza en el archipiélago, la cifra de contagios, la incidencia acumulada y la presión hospitalaria "siguen obligando al Gobierno a mantener un elevado nivel de preocupación". Añadió, además, que no se habría decidido solicitar la prórroga de la limitación del número de personas reunidas si no se tuviera el respaldo del informe epidemiológico de la Dirección General de Salud y de los informes del sistema sanitario sobre la ocupación de UCI y camas hospitalarias por enfermos de la pandemia, y también el efecto que esto produce sobre el resto del sistema sanitario.