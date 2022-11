Canarias pedirá mañana al Estado más dinero para aplicar la gratuidad de las guaguas

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, y los consejeros de Transportes de los Cabildos se reunirán este miércoles en Madrid con representantes del Ministerio de Transportes para abordar la aplicación de la gratuidad del transporte público a partir del 1 de enero en el archipiélago.

El vicepresidente y consejero de Carreteras, Movilidad e Innovación del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, ha avanzado en COPE que en este encuentro se definirán las condiciones de aplicación de la gratuidad de las guaguas y tranvía, especialmente el número de validaciones que tendrán que realizar los usuarios para beneficiarse de la medida.

Además, las Corporaciones plantearán que las partidas aprobadas por el Gobierno central para ejecutar la gratuidad son claramente insuficientes, ya que solo cubren la parte que abonan los pasajeros y no las que corren a cargo de las administraciones insulares. En el caso de Tenerife, esta cantidad asciende a 60 millones de euros anuales.

Los Cabildos también demandarán al Estado recursos para la compra de guaguas porque la flota actual no permite hacer frente al incremento de pasajeros con garantías de calidad.

"El problema crucial está en el número de guaguas disponibles, ya que aunque teníamos previsiones de incorporar nuevas, no teníamos prevista la gratuidad, que nos llevará a comprar casi 100 vehículos más que en la actualidad. Lo que estamos diciendo es la verdad a los usuarios, si ya con el descuento del 50 por ciento estamos teniendo problemas para prestar el servicio, evidentemente con el 100 por 100 nos va a costar mucho más. Y no es un problema de voluntad, la voluntad existe, pero no podemos sacar guaguas de debajo de las piedras", ha lamentado.