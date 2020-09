Canarias arranca el curso con 2.500 profesores nuevos, aula virtual y un máximo de 25 alumnos por clase

El Gobierno de Canarias ha anunciado este martes la contratación de unos 2.500 profesores adicionales para el próximo curso escolar no universitario --1.700 para Secundaria y 800 para educación Infantil y Primaria con el fin de servir de apoyo a los alumnos más rezagados-- y con renovación trimestral dependiendo de la evolución de la pandemia.

Así lo ha indicado en rueda de prensa la consejera de Educación, Manuela Armas, quien ha avanzado también el lanzamiento de un aula virtual --vía convenio con Google y Microsoft-- en caso de que haya que hacer confinamientos parciales durante el curso.

Armas ha garantizado también que habrá un máximo de 25 alumnos por aula, en formato 'burbuja' en el caso de Infantil y Primaria, y con 1,5 metros de distancia en el caso de Secundaria, de tal forma que en muchos centros de las islas se desdoblarán turnos por las tardes.

La consejera ha pedido "compromiso" a las familias para que no envíen a los alumnos a los centros si presentan síntomas compatibles con coronavirus o fiebre y subrayado, no obstante, que habrá toma de temperatura al entrar en el aula.

A partir de los seis años, todos los alumnos llevarán mascarilla de forma obligatoria y con su nombre --más otra de repuesto-- y los que utilicen el transporte escolar tendrá asiento asignado fijo y se les aplicará gel hidroalcohólico.

Las aulas estarán ventiladas y con ventanas abiertas preferentemente y se incidirá en el lavado de manos cinco veces al día.

Armas ha detallado también que se mantiene el servicio acogida temprana y tardía en lugares al aire libre o en los gimnasios, dependencias que serán limpiadas cuando los alumnos vayan a sus clases.

En cuanto a las extraescolares, se aplicarán los protocolos habituales si son actividades dentro de un aula o deportivas.

Aparte de la contratación de profesores, la consejera ha señalado que habrá refuerzo en los equipos de limpieza --una o dos personas por centro en horario de 08.00 a 16.00 horas-- a través de los planes de empleo de los ayuntamientos y 400 auxiliares de comedor nuevos para ayudar en la acomodación de los alumnos, que en el caso de las 'burbujas', tendrán espacios acotados con mamparas.

PRIVADA Y CONCERTADA, TAMBIÉN EL 15 DE SEPTIEMBRE

Armas ha vuelto a recalcar que la educación privada y concertada no puede iniciar las clases antes del 15 de septiembre, cuando lo hará la pública, e incidió en que si las condiciones epidemiológicas de la pandemia no cambian, los colegios no abrirán de forma presencial en El Hierro, Gran Canaria y Lanzarote.

La decisión definitiva, ha dicho, se tomará en el Consejo de Gobierno del 10 de septiembre. "El virus es el que manda, no sabemos lo que va a pasar mañana, por eso esperamos al día 10, sería un riesgo y una imprudencia decir hoy que se puede abrir o no porque el día 15 puede cambiar todo", ha comentado.

En el caso de que aparezca un síntoma entre un alumno o un trabajador de los centros se aplicará el protocolo pertinente que implica aislamiento del afectado --si es alumno se llama a la familia para que lo lleva a casa--, rastreo y seguimiento y llamada al 112 si el caso es grave.

Para las familias que tengan que dejar sus trabajos para atender a un hijo en aislamiento, la consejera ha señalado que el Gobierno central trabaja en algunas fórmulas como la creación de permisos retribuidos.

Sobre el absentismo escolar, ha remarcado que la educación es obligatoria entre los 6 y los 16 años, pero si se presentan casos se aplicará el protocolo actual de seguimiento con los servicios sociales municipales.

No obstante, ha señalado que se está a la espera de un informe de la Abogacía General del Estado para conocer las repercusiones jurídicas.

Armas ha dicho también que a los profesores que no pueden dar clase presencial por recomendación médica se les adaptará el puesto de trabajo, reconociendo que a algunos aún no se les ha podido localizar para que realicen las pruebas médicas pertinentes.

Asimismo, ha comentado que el Gobierno aún no ha descartado la posibilidad de hacer pruebas PCR a profesores y miembros de la comunidad educativa en las zonas de mayor incidencia de la pandemia.

13.000 PORTÁTILES Y 9.000 TABLETAS

Para el 'plan b' digital, el director general de Ordenación, Innovación y Calidad, Gregorio Cabrera, ha informado de la adquisición de unos 13.000 ordenadores portátiles y otras 9.000 tabletas, todas con conectividad propia, y con una inversión de más de 10,5 millones con cargo al programa 'Educa en Digital'.

Además, a través de los fondos Feder se adquirirán unos 2.500 dispositivos más.

"El año pasado ya se compraron 4.000 y estamos preparados para un primer confinamiento parcial. Superamos ampliamente las dificultades familiares para tener dispositivos", ha indicado Cabrera, si bien ha reconocido que la crisis económica puede "empeorar" el acceso de las familias a Internet.

El director general ha comentado que el plan digital no es una coyuntura para superar la Covid-19, "sino pensado para el siglo XXI", y ahora se ha "acelerado" y permitirá al profesorado trabajar con los alumnos "en tiempo real" y material didáctico del programa 'Brújula 2.0'.

En esa línea, ha apuntado que habrá programaciones didácticas "de todos los niveles", con situaciones de aprendizaje y materiales, y con posibilidad de evaluar y calificar. "El gran salto es poder trabajar en un entorno totalmente virtual", ha comentado.

Para optimizar la plataforma ha indicado que habrá formación en competencia digital tanto para los docentes como para las familias.