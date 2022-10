Canarias aprueba su proyecto de presupuestos para 2023 con un aumento del 11,9%, hasta los 10.180 millones

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado la aprobación del proyecto de presupuestos autonómicos para 2023 por un importe de 10.180 millones de euros en gasto no financiero --capítulos del uno al siete--, lo que supone un aumento del 11,9 por ciento y de 1.082 millones respecto a las cuentas de 2022.

Así lo ha afirmado durante una rueda de prensa posterior a un Consejo de Gobierno extraordinario junto al vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, donde ha resaltado que se trata del cuarto presupuesto que el actual Ejecutivo saca adelante en cuatro años.

En este sentido, cuando llegó el 'pacto de las flores' se encontró con un presupuesto de 7.855 millones de euros en 2019 y desde entonces ha aprobado cuatro presupuestos: en 2020 ascendió a 8.066 millones de euros, un 2,7% más que el año anterior; en 2021 la cifra fue de 8.474 millones de euros (+5%); y en 2022 volvió a subir hasta los 9.098 millones (+7,37%); para presentar un cuarto presupuesto de 10.180 millones (+11,9%). Con estos datos, el Presupuesto Autonómico ha crecido en cuatro años en más de 2.000 millones de euros.

Para Torres, estas cuentas simbolizan la "estabilidad" del Gobierno de Canarias, unos presupuestos "realistas" y "de certidumbre ante la incertidumbre en el ámbito de la globalidad mundial", al tiempo que hizo especial hincapié en la "fortaleza" que está demostrando el archipiélago con la recuperación económica.

Además, comentó que de los 10.180 millones de euros del proyecto de presupuestos 2023, cerca 7.500 millones de euros está destinados a las políticas básicas un 9,4% más que el año anterior. "Vuelve a ser un presupuesto en el que el gasto social ocupa la mayor parte del mismo", dijo.

De igual modo, el presidente observó que el proyecto, por sus números y cuantías, es el mejor que haya presentado en Canarias y que tiene un "importante aumento" de cerca del 30% en el apartado inversor --capítulos seis y siete--.

Explicó igualmente que el presupuesto da respuesta a las "justas reclamaciones" de los trabajadores de la Administración Pública al contemplarse el aumento salarial decidido por el Gobierno de España, matizando que los consejeros del Gobierno canario han decidido congelarse el salario.

DEDUCCIONES PARA RENTAS BAJAS Y MEDIAS POR TRAMOS

"Es un presupuesto sensible ante las dificultades y la inflación que sufren las familias", comentó para añadir que existe un paquete fiscal en el que no se toca el IRPF los tipos impositivos con tres actuaciones de carácter fiscal: una deducción por el alza de precios; deducciones por compra de viviendas, material escolar, etc.; y un ajuste de tarifa canaria.

Se trata de tres paquetes a los que podrán acceder todos los que cobren menos de 30.000 euros anuales (a los tres paquetes); los que cobren entre 30.000 y 42.000 euros (dos de los paquetes); y los que están entre 42.000 y 50.000 (a uno de los paquetes).

"Estamos priorizando a quienes peor lo están pasando --continuó-- porque se podrán acoger a las tres propuestas de deducción fiscal".

Aquí, el vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, criticó a comunidades autónomas como Madrid o Andalucía que han "aprovechado" la subida de precios para bajarle los impuestos a los que más tienen, entendiendo que es algo que nunca hará Canarias.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

LAS DEDUCCIONES SUPONDRÁN 100 MILLONES DE EUROS

Precisamente, hizo especial hincapié en que esa respuesta de progreso para la mayoría social se completa en esta ocasión con el ajuste fiscal selectivo en el IRPF que beneficiará a las rentas bajas y medias y supondrá un coste fiscal de 100 millones de euros.

Dado que el número de contribuyentes ascendió a 954.521 el pasado año 2020 (el último con datos definitivos disponibles por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria), el ahorro medio por contribuyente se sitúa en los 105 euros.

Aquí, el ajuste tendrá efecto a 1 de enero de 2022, con lo que se podrá incluir en la próxima campaña de la renta.

Las medidas incluyen una deducción extraordinaria por el alza de precios, el incremento de las deducciones actuales entre un 20 y un 40 por ciento y la ampliación de los tramos autonómicos, con un marcado carácter progresivo, de modo que las rentas inferiores se benefician en mayor medida de las deducciones.

La deducción extraordinaria por incremento de precios será de 225 euros para bases imponibles de hasta 20.000 euros (23.300 euros de salario bruto); 175 euros para bases de entre 20.000 y 25.00 euros (28.700 euros de salario bruto) y 125 euros para bases de entre 25.000 y 30.000 euros (34.000 euros de salario bruto).

Del mismo modo, se mejoran hasta quince deducciones actuales, de las cuales trece se incrementan un 20% y dos lo hacen un 40%; estas últimas son para el pago de cuotas hipotecarias y las obras en vivienda por discapacidad.

La deducción extraordinaria beneficiará al 85% de los contribuyentes; el ajuste de los tramos de la tarifa autonómica, al 95%; y el incremento de las deducciones, al 35%.

EL PRESUPUESTO COMO RESPUESTA A LA CRISIS

Mientras, expuso que el Gobierno de Canarias ha planteado un proyecto de presupuestos como respuesta frente a la crisis.

Recordó que los cuatros proyectos del 'pacto de las flores' han servido para responder a los retos que las diferentes crisis que ha ocasionado "con una orientación social y pensando en la recuperación económica como elemento clave".

"Al final de 2023 --agregó-- este presupuesto pintará que Canarias tiene menos deuda que en 2019 y habrá menos fiscalidad que en 2019. Los presupuestos de estos cuatro años se han hecho rebajando la deuda y reduciendo los impuestos de manera selectiva".

Rodríguez expuso que pese a contar con un presupuesto expansivo, el contexto es "complicado" con encarecimiento de las materias primas, retrasos en las cadenas de producción, encarecimiento de transporte aéreo (por ahora sin impacto en Canarias) o la devaluación de las divisas.

La Viceconsejería de Economía e Internacionalización que se incorpora a los Presupuestos llama la atención sobre lo incierto del medio plazo y fija tres escenarios macroeconómicos posibles para el próximo año.

De ellos, Hacienda ha elegido el central para la confección de las cuentas, a excepción de la previsión de ingresos, para la que ha preferido un cálculo inferior (1,3%).

La previsión de crecimiento del PIB en el escenario central se sitúa en el 3,3%, mientras que la tasa de paro se fija en el 17,6% y la inflación en el 3,7%.

UN 9,4% MÁS DE GASTO SOCIAL

En el proyecto de Ley de Presupuestos de Canarias para 2023, el gasto social experimenta un incremento del 9,4% para situarse en los 7.478 millones de euros.

Dentro de esta política, destaca especialmente el crecimiento del departamento de Derechos Sociales, tanto en términos relativos como absolutos: las partidas para atender a la ciudadanía más vulnerable del Archipiélago suben 89 millones de euros, un 15,3%, para situarse en los 669 millones.

Rodríguez apuntó que se da la circunstancia de que Derechos Sociales habrá incrementado en 2023 su presupuesto en 207 millones respecto a 2019, es decir un 45%.

Dentro de este apartado, destaca el incremento del Servicio Canario de la Salud, que gestionará 3.793 millones de euros (331,7 millones más que este año), lo que supone un incremento del 9,5%. Educación, por su parte, crece un 8,8% para situarse en los 2.326 millones de euros.

Respecto a las políticas de apoyo a los sectores productivos, estas crecen hasta los 395 millones de euros, mientras que las inversiones alcanzarán los 1.764 millones de euros, lo que supone un significativo incremento respecto al año 2019 de un 90,8% y un 75%, respectivamente.