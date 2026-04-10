Canarias acelera los preparativos para la visita del Papa con una oficina de información y un llamamiento masivo a voluntarios: "

Los preparativos para la visita del Papa León XIV a Canarias el próximo mes de junio se intensifican. La Diócesis Nivariense, de Tenerife, ha inaugurado este viernes una oficina de información en La Laguna para centralizar la organización y atender a los fieles y voluntarios. El obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, y el coordinador de la visita a España, Yago de la Cierva, han presentado los avances de un evento que califican como "histórico" y de "gran complejidad técnica y humana".

Una oficina para un evento "de gran magnitud"

La nueva sede, ubicada en la emblemática Casa Mesa de La Laguna, en la calle Obispo Rey Redondo, se convierte desde hoy en el punto de referencia para todo lo relacionado con el viaje papal. Su objetivo es acercar el acontecimiento a la ciudadanía y facilitar la participación. Según ha explicado Eloy Santiago, la oficina permitirá "informar y ofrecer la orientación que sea necesaria" sobre un evento "de una gran, gran magnitud en todos los sentidos, no solo a nivel eclesial, sino también social".

La agenda definitiva sigue pendiente de la confirmación oficial por parte de la Santa Sede, pero la organización local ya trabaja sobre las propuestas presentadas. Se espera que el Papa León XIV se reúna con migrantes y entidades sociales en La Laguna y presida una misa multitudinaria de despedida en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Aunque el tiempo de la visita será "reducido, limitado", el obispo ha asegurado que será "muy intenso" debido a la "gran ilusión y expectación" que ha despertado.

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1.500 voluntarios, el motor de la visita

Uno de los mayores retos es la movilización de voluntarios. Yago de la Cierva ha sido claro al respecto: "Los voluntarios son fundamentales". No solo por la cantidad de trabajo que implica un evento de estas características, sino porque "le dan un tono distinto". Se necesitan unos 1.500 voluntarios en Tenerife y, aunque ya se han inscrito cerca de 1.000 a través de la web oficial, la nueva oficina servirá también como punto de inscripción para quienes deseen colaborar.

El coordinador nacional ha destacado que los voluntarios son "el rostro de la visita", ya que se trata de "personas que reciben a personas". Por su parte, el obispo Eloy Santiago ha reforzado esta idea, señalando que "hace falta mucha gente que colabore, no solo en los actos, sino incluso ahora en la preparación, que también hay mucho trabajo previo".

Un legado del Papa Francisco y un mensaje al mundo

La visita a Canarias tiene un marcado carácter social, centrado en el fenómeno de la inmigración. Yago de la Cierva ha explicado que este fue el motivo que impulsó al Papa Francisco a querer viajar a las islas, un legado que ahora recoge León XIV. "Ese es el motivo que le llevó al Papa Francisco a desear venir, y ese es el motivo por el que el Papa León ha decidido continuar ese legado", ha afirmado De la Cierva, quien espera tener la agenda completa en "menos de una semana".

El lema es un mensaje muy bonito de esperanza" Yago de la Cierva Coordinador de la Visita del Papa León XIV

El lema del viaje, "Alzad la mirada", está extraído del Evangelio y, según el coordinador, es un "mensaje muy bonito de esperanza". Invita a ver más allá de las dificultades y confiar en que "los frutos van a llegar". Yago de la Cierva también ha subrayado que el Papa "quiere prepararse muy bien" el viaje, que no se limitará a la cuestión migratoria, y ha pedido a la organización dossieres sobre la situación de cada ciudad. "Sabemos que viene a escuchar, o sea que no llega y suelta su discurso y se va, sino que quiere hablar y escuchar con mucha gente", ha destacado.

Finalmente, ambos organizadores han insistido en el "impacto" que tendrá la visita. La isla de Tenerife, que será el "broche final" del viaje a España, servirá de plataforma para "lanzar mensajes al resto de España, pero también a Europa" en un momento de "mundo en guerra". Por ello, el obispo ha concluido que, a pesar de la incertidumbre, "estamos todos muy ilusionados, muy animados".