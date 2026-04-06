Las 'campañas del miedo' del Cabildo de Tenerife sobre Anaga dejan sin turistas a los negocios locales

La situación de los accesos a Anaga durante esta Semana Santa ha presentado una notable mejoría en comparación con años anteriores, aunque con una contrapartida negativa para los negocios locales. Según ha explicado Borja Bencomo, portavoz de la plataforma 'Unidos por Anaga', en el programa ‘Herrera en COPE Tenerife’, la clave ha sido el control policial y las multas a vehículos mal aparcados, lo que demuestra que "si el Cabildo le pusiera ganas y empeño, todos los problemas tienen solución".

El 'efecto miedo' en la economía local

Sin embargo, Bencomo ha denunciado que esta menor afluencia es consecuencia de los "mensajes de alarma" que el Cabildo de Tenerife lleva años lanzando para desincentivar las visitas. Esta estrategia, según el portavoz, tiene un impacto directo en la economía de la zona, ya que "la gente viene menos, y eso es una evidencia que palpamos todos los negocios".

Como prueba de este impacto, Bencomo ha señalado un caso concreto: "Un negocio que está en la playa del Roque de las Bodegas, ayer domingo, a las 4 de la tarde estaba completamente cerrado". Ha sentenciado que este hecho es un claro indicador del efecto de las campañas institucionales y ha lamentado la desprotección de los empresarios, que deben seguir pagando impuestos y salarios sin poder facturar como esperaban.

Saturación y asentamientos ilegales

El portavoz de 'Unidos por Anaga' también ha criticado la saturación general de la isla, un problema que va más allá de los atascos. Ha puesto como ejemplo la situación en la playa de Almáciga y otros puntos de la costa, con "asentamientos ilegales sin ningún tipo de servicio" donde cientos de personas acampan y "hacen sus necesidades en los alrededores", generando una situación de insalubridad.

Bencomo ha calificado la situación de "insalubre" y ha afirmado que es un problema generalizado en todo el litoral de la isla, evidenciando la falta de gestión del uso público del territorio. "En un país mucho más serio, aquí vendría sanidad y actuaría, mínimo sanidad", ha declarado.

Hay asentamientos ilegales sin ningún tipo de servicio, las personas acampan y hacen sus necesidades en los alrededores" Borja Bencomo Portavoz de la plataforma 'Unidos por Anaga',

Un problema que no cesa: ahora, el cine

Los problemas para los vecinos y negocios de Anaga no terminan con la Semana Santa. Bencomo ha señalado que ahora se enfrentan a las "distorsiones" que generan los rodajes de cine, que ocupan los escasos aparcamientos disponibles. "Después de tener una Semana Santa floja, pues ahora viene el cine y tampoco nos deja facturar", ha lamentado.

Finalmente, el portavoz ha insistido en la necesidad de crear infraestructuras y equipamientos, incluidos aparcamientos, como en "cualquier lugar turístico del primer mundo". La actuación policial de estos días, concluye, es la prueba de que los problemas se pueden atajar cuando existe voluntad por parte de las administraciones.