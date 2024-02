El calvario de una trabajadora para encontrar vivienda en el sur de Tenerife: “Es imposible”

Encontrar una vivienda con un precio de alquiler asequible, es prácticamente imposible en la isla de Tenerife. Un calvario que complica aún más si hablamos de municipios turísticos como Arona, Adeje, y que provoca que muchos trabajadores, con posibilidad de acceder a un empleo en el sector turístico, y que residen en el norte de la isla, renuncien a esa opción.

Este escenario está perjudicando gravemente al crecimiento económico de la zona, ya que muchos empresarios, están parando proyectos, e incluso cerrando plantas en algunos hoteles, por falta de personal cualificado.

La realidad es que estos trabajadores, tienen que plantearse una disyuntiva clara: o renunciar a estos puestos de trabajo, o alojarse en el área metropolitana, algunos incluso en casa de sus padres. Este es el caso de Meryem, que hoy nos ha comentado su historia en Herrera en COPE Canarias. Nuestra protagonista ha comenzado a trabajar en Los Cristianos, en un puesto de trabajo para el que se siente, “especialmente ilusionada”, y cuya retribución neta asciende a 1.300 euros.





"Me he tenido que mudar a casa de unos amigos temporalmente"

Meryem confiesa, que en este momento, “es imposible encontrar un piso, o una habitación individual que reúna unas condiciones dignas, a un precio asequible”. Y lo afirma después de haber visitado varios pisos en zonas como “Valle San Lorenzo o Guaza”, además de en Los Cristianos. La situación le ha llevado a platearse incluso a vivir en una habitación individual, “pero he visto algunas en las que me he dicho a mí misma que 'jamás viviría aquí'”. “De hecho”, afirma, “lo único que quería era salir cuanto antes de esos lugares, porque la mayoría no tienen las condiciones de salubridad mínimas”.

Y al respecto, pone un ejemplo: “Vi una habitación en Los Cristianos que me pedían 450 euros, solo por la habitación y las condiciones eran terribles”. La realidad golpea de frente a Meryem: “Con un sueldo de 1300 euros, no puedo gastarme 900 en un alquiler, porque tengo que pagar la comida, la gasolina y demás”, lo que le ha llevado, por el momento, a vivir “en casa de unos amigos que me están haciendo un favor”.

Además, nuestra protagonista se queja amargamente de que “en muchas páginas de alquileres ni te responden”, y la realidad que se encuentra es que “todos son viviendas vacacionales, y no alquilan de larga temporada porque no les es rentable”.