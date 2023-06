El calor extremo llega a Canarias: cómo debes beber agua para evitar la deshidratación

El primer episodio importante de calor del verano comenzará a afectar a Canarias desde este lunes. El ascenso de temperaturas ha obligado a activar a la Agencia Estatal de Meteorología el aviso amarillo en Lanzarote y en Fuerteventura, donde los termómetros podrán llegar a registrar máximas de 34 grados. Además, se esperan rachas muy fuertes de viento en cumbres centrales de Tenerife que pueden superar los 90 km/h.

Mañana, martes 27 de junio, se mantendrá el aviso amarillo en Lanzarote y Fuerteventura y se ampliará a la mitad norte de Gran Canaria, Tenerife y La Gomera. Además, habrá aviso naranja en la mitad sur de Gran Canaria. Se alcanzarán los 34-36 grados en zonas de interior de las islas orientales, Tenerife y La Gomera, pudiendo llegar a los 37 grados en Gran Canaria. También habrá probables rachas muy fuertes en cumbres centrales del Tenerife a primeras hora.

Para hacer frente a este calor extremo, las autoridades sanitarias recomiendan evitar la realización de actividades al aire libre en las horas de mayor insolación e hidratarse conveniente, especialmente, los colectivos más vulnerables, que son ancianos y niños.

El presidente de la Sociedad Canaria de Medicina Familiar y Comunitaria, Gustavo Moreno, ha reiterado en COPE que en estos episodios lo más peligroso son los golpes de calor que derivan en una gran deshidratación.

"No hay que exponerse al sol justo a mediodía, cuando más calor hace. Y es fundamental no beber agua solo en determinados momentos del día y ya me olvido. Ahora que todos tenemos nuevas tecnologías, debemos establecer alarmas en el móvil para que cada hora o dos horas tomemos un sorbito refrescante", ha explicado.