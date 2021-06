Calor y calima desde mañana en Canarias

La próxima semana una advección sahariana se podría acercar a Canarias provocando un importante ascenso térmico y la llegada de calima.

El fresco que ha dejado lluvias y lloviznas en el norte de las islas de mayor relieve dará paso a partir del lunes a un incremento notable de las temperaturas, con probabilidad de que superen los 25 grados en amplias zonas del archipiélago e incluso los 30 grados de manera más local.

La humedad alta de estos últimos días por el alisio en medianías y costas cambiará a baja humedad, principalmente en zonas altas donde no se espera que alcance el 50 por ciento. Por debajo de los 400 - 800 metros se espera humedad alta en el norte.

Es muy probable que exista inversión térmica, ya que la capa sahariana que se encuentra encima “aplastará” a la masa más húmeda y fresca del alisio que se quedará en las costas, con probable aumento del viento del nordeste en las vertientes más expuestas..

Además, un pequeño meandro girará en círculo sobre el archipiélago arrastrando la masa cálida del sudeste al suroeste y dejando vientos del SO en zonas altas. Vientos que no serán muy intensos, aunque no se descartan intervalos que pueden ser puntualmente fuertes.

La nubosidad se irá retirando, pero no se descartan intervalos de nubes muy bajas matinales en el norte de las Islas de mayor relieve e interior de Lanzarote y Fuerteventura. No se descarta nubosidad de evolución en El Teide y la posibilidad de chubascos débiles.