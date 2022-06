"Cada dos por tres conozco a alguien que se queda en casa por covid"

La cifra de contagiados por covid-19 sigue subiendo en Canarias y falta por conocer las consecuencias de las concentraciones masivas del carnaval de Santa Cruz.

Cope Tenerife ha preguntado en las calles de la capital para preguntarle a los chicharreros si notan que los casos de covid-19 han aumentado en los últimos días o si ellos mismos tenían personas en su círculo cercano que estuvieran recientemente contagiadas o pasando por el virus.

“Cada dos por tres estoy sabiendo de alguien que se queda en casa porque tiene covid y ha sido un poco raro”, comenta un joven al que se le preguntó si conocía personas recientemente contagiadas y que al final se reconoce a sí mismo “incluido” entre estas.

Asimismo, otra encuestada ha asegurado que en su círculo cercano “muchos lo han pasado, pero yo no, y si lo pasé no me enteré”, con lo que apelaba a la posibilidad de ser asintomática como muchos otros que sospechan haber pasado el virus.

Sobre el repunte de casos, otro santacrucero ha señalado que “se han multiplicado por tres, pero normal, estamos todos vacunados”, para luego admitir que “ya la gente ha perdido miedo a no usar la mascarilla”, y finalmente apuntar que tanto su padre, su hermana y hasta él mismo y su hijo lo pasaron hace una semana y que solo su mujer se salvó del contagio.

De la misma forma, otro joven encuestado ha dicho tener familiares “que últimamente han tenido covid”, y ha admitido que “se nota que la gente está ya muy harta y hace lo que le da la gana porque ya se ve que no llevan mascarilla en sitios donde deben llevarla”.