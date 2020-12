Cabreo en los gimnasios de Tenerife: "No dan explicación, nos cierran y punto"

Las nuevas restricciones impuestas en Tenerife para Navidad por el alto índice de contagios de coronavirus no solo han perjudicado a la hostelería. También empresas como gimnasios y otros centros de entrenamiento han recibido un duro golpe al verse obligados a cerrar hasta, al menos, el 1 de enero.

La prohibición de apertura de instalaciones deportivas al interior obliga a sus propietarios a despedir el año en casa y enviando al ERTE nuevamente a sus empleados. El colectivo no entiende la medida porque, a su jucio, son lugares seguros donde el riesgo de contacto es mínimo. Muchos han expresado su rechazo colocando coronas de flores en las puertas de sus locales, a modo de luto.

"Son decisiones incoherentes sin ningún tipo de criterio y avaladas por personas que no han demostrado datos objetivos de cifras de contagios en los centros de entrenamiento y gimnasios", denuncian desde Time Fit, preguntándose "¿y ahora qué hacemos?". "Tenemos personal sanitario, grupo de riesgo personas con patologías y no han dejado de hacer ejercicio, de moverse, seguimos a raja tabla protocolos, inspecciones, etc. Y, por eso, el porcentaje de contagios es muy bajo. No dan explicación y razón. Nos cierran y punto", insisten.

Otro de los negocios afectados es Sanaya, donde recuerdan que deben "acatar lo establecido", aunque recalcan que siguen "cumpliendo fielmente las medidas de seguridad y sanitarias". En todo caso, la empresa mantiene el resto de servicios: readaptación, fisioterapia, nutrición y podología.

Muy enfadados se mostraban desde Deporte X Diversión, calificando de "ineptos" tanto a las personas que no cumplen con las normas de prevención como a los responsables políticos por tomar "decisiones arbitrarias", y aseguran que "ya estamos trabajando para que este tipo de abusos no se vuelvan a dar".

"Queremos manifestar nuestro rechazo ante esta imposición de cierre, pese a que está demostrado que los centros de entrenamiento no son el problema", recuerdan. Como otras instalaciones, mantienen los servicios de nutrición, psicología deportiva, fisioterapia y las academias de formación.

Queda por saber si las restricciones se levantan el 1 de enero o siguen más allá. El primer mes del año es fundamental para muchos gimnasios y una prórroga del cierre puede tener consecuencias muy duras para quienes los regentan.