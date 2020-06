"Cabreo" del Gobierno de Canarias por el hotel de La Tejita: "Costas está dilatando una decisión"

El Gobierno de Canarias no entiende por qué la Dirección General de la Costa y el Mar no ha ordenado aún la paralización de las obras del hotel de cinco estrellas en la playa de La Tejita, en El Médano. Las protestas en contra del proyecto se ha intensificado después de que dos activistas se hayan subido a una de las grúas y desplegado unas pancartas exigiendo su demolición.

En una entrevista concedida a COPE Canarias, el consejero autonómico de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial ha confesado que esta cuestión "es un motivo de cabreo importante". José Antonio Valbuena ha recordado que en febrero ya el Gobierno "remitió un escrito a Costas diciéndole que entendíamos que tenían que proceder a la paralización cautelar de las obras". El motivo es la propuesta de fijar unos metros más hacia tierra el deslinde marítimo-terrestre, una petición "fundamentada" realizada por el Servicio Provincial de Costas en Santa Cruz de Tenerife —a la Dirección General de la que depende—.

Esa propuesta haría que "los ámbitos de servidumbre de protección se vean afectados" y, con ellos, la obra del hotel. "Por tanto, se tendrá que revisar la licencia, que se dio de manera casual unos días antes de que procediese a la revisión del deslinde", ha comentado irónicamente Valbuena.

Pero el consejero ha dejado claro instantes después que "aquí las casualidades no existen" y ha acusado a Costas de estar "dilatando una decisión, A o B, que lo que está generando es que se está consolidando una edificación que después va a dificultar la restitución del orden alterado". Es decir, Valbuena ha dado por hecho que finalmente se tendrá paralizar la construcción y que luego resultará más complicado que la playa recupere su aspecto anterior.

"Lo que no entiendo es por qué Costas no ha paralizado esa obra", se ha preguntado, recordando que hace pocos días la Consejería presentó unos informes jurídicos pidiéndolo, pero lo cierto es que desde Madrid aún no han accedido a sentarse con el consejero. Tampoco han atendido en todo este tiempo la llamada de COPE Canarias.

Valbuena ha reconocido que la comunidad autónoma no tiene "ningún instrumento legal para paralizar la obra" y que es decisión exclusiva del Gobierno central. "Aquí alguien está dilatando una decisión a sabiendas, y eso tiene nombres y apellidos", ha advertido.