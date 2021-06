El Cabildo de Tenerife pidió sin éxito un nivel 2 reforzado para no cerrar la hostelería

El Cabildo de Tenerife pidió este jueves a la Consejería de Sanidad alternativas al nivel 3 de alerta en la isla, especialmente, para evitar el cierre del interior de los locales de restauración.

Así lo manifestó el presidente insular, Pedro Martín, durante la reunión celebrada en el Teatro Leal de La Laguna junto a los responsables del Gobierno de Canarias y los alcaldes de Tenerife. La petición del Cabildo pasaba por una especie de nivel 2 reforzado, como ya se tomó meses atrás, para no perjudicar más a la hostelería.

Sanidad descarta abrir el interior de la hostelería en Tenerife Solo modulará las restricciones si bajan los contagios Santa Cruz de Tenerife 24 jun 2021 - 22:32

“Ha quedado la puerta abierta para que en los próximos días se produzca una reunión con representantes del sector de la hostelería para evaluar alternativas. Yo he planteado que, al menos, los restaurantes que no dispongan de terraza puedan abrir en el interior”, aseguró Pedro Martín.



Sin embargo, el presidente ha reconocido que la situación de la pandemia en la isla es “francamente mala” y que, de hecho, desde el pasado lunes hasta el jueves se ha doblado el número de camas de UCI ocupadas en hospitales y continúan las cifras al alza.



Por ello, ha coincidido con el consejero de Sanidad en que lo primero es atajar el índice de contagios en la isla en el plazo más breve posible para que no afecte más a la economía insular.



Con respecto a que el Reino Unido haya levantado las restricciones a Baleares pero no a Canarias, Martín ha respondido que el Gobierno insular apoya al Ejecutivo regional en el impulso “como sea” en la campaña de vacunación. Y ha querido, asimismo, hacer un llamamiento a la población: “Tengo la sensación de que nos hemos relajado demasiado y que creíamos que ya estábamos de salida, y no es así”.