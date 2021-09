El Cabildo de Tenerife no llevará a cabo ningún plan específico de charcos

El Cabildo de Tenerife no pondrá en marcha ningún plan específico de charcos. La afirmación la ha formulado hoy el presidente de la primera institución insular Pedro Martín en La Mañana de COPE Tenerife, después de que la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias haya anunciadoque abandona definitivamente el proyecto de intervención en 117 charcos del archipiélago.

En declaraciones a COPE Canarias, la consejera del área Yaiza Castilla ha admitido que "la alta contestación social" ha hecho a su departamento desistir del proyecto: "No es prioritario para la Consejería, no hay partida presupuestaria y no está contemplado para el ejercicio 2021-2022”.

Eso sí, Castilla ha ha dejado la puerta abierta a que los ayuntamientos y los cabildos soliciten al Gobierno de Canarias determinadas intervenciones en el litoral: "Si las Administraciones nos dicen que es necesario mejorar la accesibilidad, nosotros no tendremos problema apoyarlo”.

En ese contexto, Pedro Martín aclaró que “no vamos a hacer un plan especial de charcos por que los charcos forman parte de la mejora medioambiental de la costa de la isla” . El presidente tinerfeño quiso incidir en que“allí donde sea necesario lo haremos y donde concitemos el apoyo social. Hay ayuntamientos que dicen que prefieren que los charcos no se toquen. En otros, se trata simplemente de facilitar el acceso o de limpiarlos de escombros de disponer de barandillas o cuidarlos y mimarlos”.





REUNIÓN CON AENA





Martín se refirió igualmente a la reunión que ayer mantuvo por espacio de 3 horas con representantes de AENA acerca de la inversiones en el aeropuerto Tenerife Sur. En su opinión, “AENA entiende la petición que estamos haciendo. No creo que haya un no a introducir las partidas. La preocupación es que podamos buscar una solución antes de que se apruebe por el Consejo de Ministros”.

El presidente insular tiene claro que no sirve “ir añadiendo trozos en la instalación que tenemos”, sino “un proyecto para el conjunto del aeropuerto, con accesos, aparcamientos, en definitiva un proyecto para los próximos 20 o 30 años,que marque una línea de trabajo esté quien esté en el futuro en AENA”.