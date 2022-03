El Cabildo impulsa un proyecto de formación para jóvenes desempleados de 18 a 35 años

Tenerife acogerá a partir del próximo mes de mayo el proyecto EmpleArte, con el que se ofrecerá asesoramiento y acompañamiento especializado a jóvenes desempleados de larga duración que quieran acceder al mercado laboral.

El proyecto, impulsado y gestionado por Fundación Santa María la Real, cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y del Cabildo de Tenerife, a través de la Fundación Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial (Fifede).



EmpleArte está destinado a hombres y mujeres en desempleo de larga duración, con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años, ambos inclusive. Podrán tener cualquier nivel de estudios (ESO, Bachillerato, Formación Profesional, grados universitarios, etc.) y proceder de cualquier sector laboral, con o sin experiencia previa.



Las personas participantes contarán durante tres meses con el asesoramiento de especialistas de la Fundación Santa María la Real para impulsar un plan integral de búsqueda de empleo en el mercado laboral actual. Asistirán tres días a la semana, en horario de mañana, a reuniones virtuales para desarrollar actividades de orientación laboral que les permitan reactivar su estrategia de búsqueda de empleo, reforzar sus competencias transversales y habilidades digitales, mejorar su posicionamiento y fomentar su inserción.



En una primera fase de este proyecto, desarrollada el año pasado, la Fundación realizó una investigación social sobre los efectos psicosociales que produce el desempleo de larga duración. Con los resultados obtenidos, ha diseñado nuevas metodologías de intervención social, ateniendo a las necesidades detectadas, y utilizando procesos creativos de diferentes disciplinas artísticas (danza, música, teatro, circo y clown, pintura, escritura creativa, fotografía y video, etc.) para motivar a estas personas, favorecer su crecimiento personal y su empoderamiento, y a partir de ahí plantear una nueva estrategia de búsqueda de empleo, adaptada al mercado laboral actual.



“El programa no sólo les ayudará a conocer el mercado actual, sino también y especialmente a conocerse mejor a sí mismos, identificar sus puntos fuertes y focalizarlos en su búsqueda de empleo. Las técnicas creativas de circo y clown, así como la gestión emocional y la orientación laboral a su medida, les ayudarán a reactivar su búsqueda de empleo de forma activa y proactiva, a reforzar sus competencias transversales y sus habilidades digitales para marcar su rumbo y futuro laboral”, explican desde la fundación.



Este año, EmpleArte desarrollará dos proyectos en la isla 2021 para mejorar la empleabilidad de las personas de hasta 35 años. El primer proyecto se llevará a cabo entre mayo y julio, mientras que el segundo se ejecutará en el segundo semestre del año.

Además de en Tenerife, el proyecto se desarrollará en otras cinco localizaciones de España, como son Albacete, Bilbao, Cáceres, Fuenlabrada y Pontevedra .



Las personas interesadas en participar en este programa, totalmente gratuito, disponen hasta el 5 de mayo para rellenar su formulario de inscripción en la web https://www.emple-arte.org/es/inscribete