El Cabildo califica de "éxito" el primer fin de semana de reapertura del barranco de Masca

La consejera de Gestión del Medio Natural y Seguridad del Cabildo de Tenerife, Isabel García, califica de "éxito" el primer fin de semana de reapertura del barranco de Masca, en Buenavista del Norte, tres años después de su cierre. "Las personas que han reservado su plaza han podido disfrutar del nuevo sendero llegando hasta la playa y retornando sobre sus pasos hasta el Centro de Visitantes”, ha celebrado.

En un primer momento, el barranco solo estará abierto los fines de semana y festivo. Coincidiendo con la Semana Santa, se podrá acceder desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección, pero siempre obteniendo el pase con anterioridad en la web caminobarrancodemasca.com. Durante este período de prueba, el acceso es gratuito.

García ha indicado que "el tiempo ha acompañado y los grupos que han visitado el barranco han completado su recorrido sin problema, todo de acuerdo a las expectativas que se habían depositado en esta experiencia piloto", y ha añadido que, no obstante, "es importante hacer hincapié en que las personas que se desplacen hasta el caserío de Masca deben hacerlo en transporte público, debido a la escasez de aparcamientos en esta zona".

Por otro lado, la consejera recordó la necesidad de acudir con el equipamiento adecuado, y apuntó que el personal de gestión del camino "ha tenido que limitar el acceso a aquellas personas que no fueron debidamente equipadas, sobre todo con un calzado idóneo para transitar por senderos", apuntando que se trata de un camino "cuya dificultad está catalogada como media por la presencia de piedras y tierra y su destacada inclinación".

A este respecto, García ha comentado que "pese a que se ha mejorado el recorrido, estamos frente a un camino que transita por un espacio natural protegido, y que como tal, presenta las complicaciones propias de este tipo de vías", es decir, "discurre sobre un firme irregular en el que se presentan desniveles y pasos estrechos".

"La intervención que se ha hecho en el barranco de Masca mejora notablemente la seguridad de las personas, pero en todo momento se ha respetado el medio, no se han incluido elementos ajenos al barranco ni ningún añadido que distorsione la naturaleza de ese espacio porque no ha sido la intención de esta obra modificar el camino, sino todo lo contrario: recuperar el trazado original y habilitarlo para que el tránsito por él no sea desordenado y peligroso", ha añadido.

Por último, la consejera ha recordado que "nuestro programa de gobierno se basa en ofrecer un cambio en la forma en que nos relacionamos con la naturaleza, respetando la capacidad de carga en todos los espacios. En Masca en concreto se estaban recibiendo más de un millón de turistas al año, de los cuales más de cien mil estaban bajando el barranco, motivo más que suficiente para regular la capacidad de carga de este espacio que se estaba deteriorando".