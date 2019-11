El Cabildo abre una unidad de gestión para agilizar la licitación de obras de carreteras

El vicepresidente y consejero de Carreteras, Movilidad e Innovación del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, ha anunciado que el próximo lunes 2 de diciembre se pondrá en marcha un plan de choque que estará conformado por una Unidad de Gestión para “agilizar y sacar del atasco al servicio de contratación del área de carreteras, con un total de 16 personas –ocho técnicos de administración general y ocho más de personal de apoyo que son los que tramitarán en la práctica los expedientes- que se sumarán a la única que en la actualidad se hace cargo de los mismos”.

Arriaga ha destacado que este plan de choque, que refuerza la Oficina de Contratación, “es una medida urgente e innovadora, ya que engloba tres áreas, e imprescindible si queremos que de verdad funcione el servicio y se pueda sacar a licitación todas las obras de carreteras cuyos expedientes cc dejó incompletos”.

En esta misma línea, ha subrayado que la unidad “pretende reducir a la mitad los tiempos de trámite de los expedientes, respetando siempre los plazos obligados por ley”. Arriaga ha explicado que “desde hace cuatro meses trabajamos en esta línea para poder organizar esta Unidad de Gestión, es decir, desde un primer momento tuvimos claro que había que cambiar el ritmo al área y dotar de músculo administrativo para poder gestionar sin atascar estos expedientes de gran complejidad”.

El vicepresidente lamenta que los nacionalistas “no reconozcan que dejaron un área completamente atascada y sin embargo pidan ahora que hagamos en tres días lo que ellos no hicieron en toda la legislatura. Critican que no se haya licitado nada nuevo, pero ocultan que falta una cantidad importante y básica de documentos –tales como pliegos administrativos, informes sectoriales, informes de supervisión de proyectos, informes de cobertura presupuestaria, entre otros- para poder comenzar con el proceso de licitación, que también sabe CC que el tiempo medio de tramitación es de seis meses, por lo que no el expediente que no estuviera completo en junio no podía haber salido antes de febrero de 2020”.

Arriaga destaca asimismo que el grado de ejecución presupuestaria que “nos encontramos al llegar en el área de carreteras era, a 30 de junio, del 22%, y a fecha de hoy la hemos llevado hasta el 56%, es decir, la ejecución real, y no el presupuesto comprometido, la hemos agilizado nosotros. Por ello hemos decidido hacer este plan de choque, que se lleva tramitando desde que llevamos a cabo la moción de censura, para que el próximo lunes puedan empezar ya los nuevos trabajadores”.

Por último, el consejero ha pedido a CC que “sea más rigurosa a la hora de criticar la gestión de gobierno y que cuenten la verdad de cómo nos hemos encontrado las áreas al llegar al Gobierno insular, y expliquen que los 22 millones que dicen que vamos a ‘perder’ en realidad son fondos imposibles de ejecutar debido a la mala gestión del equipo anterior, porque su incapacidad de dotar de medios que permitieran sacar adelante estos expedientes. Es decir, CC presupuestó 60 millones para carreteras en 2018 sabiendo que, gran parte de ellos no los iba a poder ejecutar. Y así se ha demostrado en la práctica”.