Se buscan camareros en Tenerife: Cáritas pide reflexionar sobre los salarios y la estabilidad del empleo

Cáritas Diocesana de Tenerife celebró el sábado su XIV Asamblea General, que volvió a celebrarse de forma presencial en el Seminario Diocesano de La Laguna, después de que el año pasado las restricciones no lo permitieran.

En esta edición, marcada por el 70 aniversario de la institución, participaron cerca de 300 personas, entre representantes de las Cáritas parroquiales y arciprestales, así como el equipo directivo (presidido por el obispo Bernardo Álvarez) y personas voluntarias y trabajadoras de la entidad.

Bajo el lema Más allá de los 70 años de Cáritas, este espacio ha servido para analizar diferentes aspectos relevantes de la vida de Cáritas en la provincia y para revisar las líneas estratégicas de actuación. El director de la entidad, Juan Rognoni, ha mostrado en COPE su satisfacción por el desarrollo del encuentro, especialmente con la vista puesta en el futuro.

En este sentido, ha señalado que próximamente se presentará la memoria anual de actividad de la organización, aunque no hay novedades significativas en cuanto a la atención a los más desfavorecidos.

"Seguimos igual, está claro que la recuperación del empleo ayuda a que las familias puedan respirar y mejorar un poco. De todas maneras, estamos centrados en una población que se repite porque responde a una situación de pobreza cronificada, por eso, seguimos manteniendo unos niveles que son preocupantes. Puede variar la atención en 1.000 personas, pero no se ve una tendencia que pinte con colores de mayor esperanza", ha lamentado.

El director de Cáritas también se ha pronunciado sobre la problemática que se está registrando en la hostelería con numerosas vacantes que no llegan a ocuparse.

"Es un punto de reflexión importante, es un sector base de la economía, pero hay que analizar los síntomas, que se ofrezcan puestos de trabajo y no se cubran. Puede ser porque los salarios no responden a las necesidades que pueden tener los ciudadanos o bien por otros factores como formación, organización o estabilidad que hacen que la gente no pueda conciliar. Podemos decir que esto nos parece bien o mal, pero la cosa es hay empleo que no se cubre y hay que estudiarlo", ha afirmado Juan Rognoni.