La burocracia de Transición Ecológica desespera a Obras Públicas

El director general de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias, José Luis Delgado, ha admitido este miércoles su frustración por la lentitud con la que se tramitan las declaraciones de impacto ambiental de los proyectos de obras públicas.

En declaraciones a Mayer Trujillo en La Mañana en Canarias, Delgado ha explicado que su departamento lleva seis meses esperando por el informe del tramo del anillo insular entre Icod de los Vinos y San Juan de la Rambla, cuando la previsión es que estuviera en mucho menos. "Nuestro objetivo era licitar la obra este año y empezar su ejecución en el primer trimestre de 2023", plazos que, obviamente, no se van a cumplir.

El director general ha mirado hacia la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, en manos de José Antonio Valbuena, también del Partido Socialista. Delgado dice que es un fallo "de todos, porque todos somos Gobierno, y por eso me peleo dentro". En todo caso, ha querido dejar claro que siempre ha tenido "un exquisito respeto" por el impacto ambiental.



"Absolutamente todo lo que implica inversión dentro del Gobierno de Canarias pasa por Transición Ecológica, porque así lo establece la ley. Desde luego, yo no estoy satisfecho y entiendo que ellos tampoco. Está claro que hay que poner remedio y no decir que no hay personal, porque yo tampoco tengo suficiente y nos estamos descuernando", ha subrayado.

En este sentido, ha reconocido que si "todos le mandamos todo a Medio Ambiente, se convierte en un embudo, exactamente igual que el que tenemos en la TF-5", ha ironizado: "Si todo el tráfico tiene que pasar por el Padre Anchieta, se forma lo que se forma".